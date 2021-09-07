Травмы в новом парке Тондираба — случайность или недоработка строителей?

"В парке на постоянной основе находятся смотрители парка, которые передвигаются на электросамокатах, обеспечено патрулирование МуПо, — продолжает пресс-служба города. — Работает видеонаблюдение. Так как за короткое время парк обрел большую популярность, да и погода способствует отдыху на свежем воздухе, очевидно возникла потребность в дополнительных ресурсах — специалистах, которые помогали бы обеспечивать безопасность и комфорт отдыхающих в парке горожан на огромной территории парка и особенно в местах точечного скопления людей. Именно для этого сейчас наняты дополнительные силы охранной фирмы. В дневное время там теперь также дежурит медик, который при необходимости сможет оказать первую помощь на территории парка. Кроме того, наши департаменты и Ласнамяэская районная управа также направляют в парк дополнительные силы, например, мобильных молодежных работников и тренеров, которые, кроме прочего, будут напоминать подросткам о необходимости надевать каски и, желательно, другие элементы защиты во время занятий экстремальными видами спорта, например, на памп-треке. Родителей детей помладше мы просим следить за своими малышами и помогать им освоиться в незнакомом месте, а также объяснять обычные правила безопасного поведения на детской площадке.