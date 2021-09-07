07.09.2021, 10:55
ВИДЕО | Прямой и правый боковой: два "боксера" устроили поединок на Таммсааре теэ(53)
Два автомобилиста сцепились прямо на оживленной дороге в Мустамяэ. Смотрите видео!
В группе EZ-дуны поделились видеозаписью драки двух мужчин, которые вышли из автомобилей и начали драться на Таммсааре теэ. После нескольких ударов они вернулись в машины и продолжили движение. Серьезно никто не пострадал.
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.