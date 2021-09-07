Пярну глазами блогера: как выглядит самое стабильно развивающееся туристическое направление стран Балтии?

"Пярну был признан самым стабильно развивающимся туристическим направлением на Балтийском море — пишет автор в описании к видео. — Одна из главных особенностей Пярну — это его географическое расположение и обилие зелени: здесь вы найдете пляжи, променады, множество парков, аллей и рощ. Главный же козырь города — это удобная городская среда и восхитительный самобытный центр".

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.