11 сентября 2001 года. Что произошло, кто погиб и какие были последствия

Этот теракт стал одним из самых трагических и знаковых событий современности не только для американцев, но и для всего мира.

По каким целям был нанесен удар?

Небольшие группы угонщиков-самоубийц одновременно захватили в воздухе над восточным побережьем США четыре пассажирских лайнера.

Они превратили эти самолеты в гигантские управляемые бомбы, которыми рассчитывали поразить символически важные здания в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Два лайнера протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Первый врезался в Северную башню в 08:46 утра по местному времени. Второй — в Южную башню в 09:03 утра.

В башнях вспыхнул пожар, отрезав путь к спасению людям на верхних этажах. Меньше чем через два часа оба 110-этажных небоскреба рухнули.

В 09:37 утра третий лайнер врезался в западный фасад Пентагона — огромного здания министерства обороны США рядом со столицей, Вашингтоном.

В четвертом самолете пассажиры оказали сопротивление захватчикам, и в 10:03 он упал в поле в штате Пенсильвания. Предполагается, что этот лайнер должен был таранить здание Капитолия в Вашингтоне.

Сколько человек погибло?

На борту четырех самолетов находились в сумме 246 пассажиров и членов экипажа. Все погибли.

В башнях-близнецах погибли на месте или умерли от ран 2606 человек.

В здании Пентагона погибли 125 человек.

Самой юной из погибших была двухлетняя Кристин Ли Хэнсон, которая летела на одном из самолетов с папой и мамой, Питером и Сью.

Самым пожилым оказался 82-летний Роберт Нортон — он с женой Жаклин тоже был пассажиром одного из лайнеров.

Когда самолеты таранили башни Всемирного торгового центра, в них находились примерно 17400 человек. В Северной башне никто из тех, кто был на этажах выше места удара, не выжил. В Южной башне 18 человек с этажей выше места удара смогли спастись.

Среди погибших — граждане 77 стран. Нью-Йорк потерял в крушении башен 441 сотрудника экстренных служб.

Тысячи были ранены или серьезно пострадали от последствий теракта.

Кто организовал и осуществил эту акцию?