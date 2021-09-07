07.09.2021, 08:17
Отец Неймара получил крупную взятку за то, чтобы его сын остался в "ПСЖ"
Foto: Peter Powell / POOL, EPA/Scanpix
Отец нападающего ”Пари Сен-Жермен” Неймара получил от одного из руководителей 20 млн евро, чтобы футболист остался во французской команде, сообщает Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1.
Чтобы игрок не перешел обратно в "Барселону", которая активно им интересовалась этим летом, один из руководителей французского клуба "Пари Сен-Жермен" перевел на счет отца игрока крупную сумму.
Неймар перешел в ”ПСЖ” из ”Барселоны” в 2017 году. В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 18 матчах, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач.