Отец Неймара получил крупную взятку за то, чтобы его сын остался в "ПСЖ"

Чтобы игрок не перешел обратно в "Барселону", которая активно им интересовалась этим летом, один из руководителей французского клуба "Пари Сен-Жермен" перевел на счет отца игрока крупную сумму.

Неймар перешел в ”ПСЖ” из ”Барселоны” в 2017 году. В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 18 матчах, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач.