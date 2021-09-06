Скончался экс-защитник сборной Франции. Он провел в коме 39 лет

Бывший центральный защитник сборной Франции Жан-Пьер Адамс впал в кому 17 марта 1982 года после врачебной ошибки, допущенной во время операции на колене в одной из больниц Лиона. Игрок должен был очнуться через несколько часов после операции, однако в тот день во Франции была забастовка врачей, многие не вышли на работу. Анестезиолог одновременно курировал восемь операций и случайно перепутал дозу, а стажер, который мог исправить ошибку, не распознал ухудшение состояния футболиста цвета кожи. Все это время жизнь игрока в вегетативном состоянии поддерживала его супруга Бернадетт.