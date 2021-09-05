Экс-помощник Горбачева назвал причину распада СССР

Причиной распада СССР стал дефицит продуктов. Такое мнение в интервью ”Ленте.ру” высказал экс-помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор экономических наук Олег Ожерельев.

”Еще при проведении коллективизации кардинально подорвали сельское хозяйство. А ведь в России это была главная отрасль. Собственно, она-то и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза”, — сказал он.

Экс-помощник Горбачева отметил, что ”сотни тысяч людей” приняли участие в протестах из-за дефицита продовольствия. ”Повторюсь: если бы в магазинах было продовольствие, никакой ”революции” в 1991 году бы не случилось”, — сказал Ожерельев.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР подписали соглашение о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Неэффективной экономической политикой объяснял распад Советского Союза и президент России Владимир Путин. ”В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика (СССР. — РБК) которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической”, — говорил он.

В свою очередь Горбачев в годовщину августовского путча

заявил, что считает членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), предпринявших провалившуюся попытку государственного переворота, ответственными за развал Союза.