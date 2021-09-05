В августе отправлено более 10 000 напоминаний об истечении срока действия дорожного страхования(3)
По мнению члена правления ФДС Лаури Потсеппа, слишком часто происходит так, что люди по невнимательности не обновляют договор дорожного страхования. ”Страховое общество отправляет напоминание, но часто люди не замечают его среди других электронных писем или забывают о нем. Иногда бывает так, что контактные данные получателя изменились и страховщику они не известны. Бывало и так, что получатель напоминания уже не был связан с соответствующим транспортным средством”, — перечислил Потсепп причины, по которым люди не обновляют договор дорожного страхования.
По словам Потсеппа, ФДС каждый месяц отправляет примерно 10 тысяч напоминаний о необходимости продления действия дорожного страхования тем людям, которые просрочили обновление договора на три дня. ”Если транспортное средство используется, то при получении напоминания следует сразу заключить договор дорожного страхования, поскольку ездить на незастрахованном транспортном средстве запрещено. Перед заключением договора можно сравнить цены с помощью веб-калькулятора ФДС”, — сказал Потсепп. ”Если транспортное средство не используется, следите за тем, чтобы никто не начал ненамеренно пользоваться им, не заключив договор страхования”, — пояснил Потсепп.
В промежутке времени после истечения срока действия договора дорожного страхования и до применения автоматического дорожного страхования ежегодно случается около 600 происшествий, связанных с дорожным страхованием. Сумма ущерба при этом составляет 1,3 миллиона евро.
По словам руководителя отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тыниса Тохвера, средняя сумма ущерба в случае дорожно-транспортных происшествий составляет 1 800 евро. ”Если вследствие поведения водителя автомобиля, в отношении которого не заключен договор дорожного страхования, случается дорожно-транспортное происшествие, то ущерб пострадавшей стороне возмещает тот страховщик, с которым был заключен последний договор, но лицу, поведение которого привело к происшествию, предъявляется обратное требование. Если договор по невнимательности не был заключен, то большое обратное требование станет неприятным сюрпризом”, — сказал Тохвер.
Он добавил, что лучше всего выбрать автоматически продлевающийся договор. ”В таком случае новый полис и счет будут отправлены клиенту еще до истечения срока действия текущего полиса, и таким образом будет обеспечена непрерывная страховая защита”, — произнес Тохвер.
Действие дорожного страхования можно проверить на сайте ФДС: www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. При заключении или обновлении договора цены можно сравнить с помощью веб-калькулятора: www.lkf.ee/et/kalkulaator.
Дорожное страхование — это обязательное страхование ответственности водителя транспортного средства, на основании которого возмещается ущерб, причиненный пострадавшему лицу тем лицом, поведение которого обусловило дорожно-транспортное происшествие. Если транспортное средство не используется, его можно оставить стоять без оформления дорожного страхования максимум на 12 месяцев с момента истечения срока действия последнего договора.
ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный транспортными средствами, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.