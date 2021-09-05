В августе отправлено более 10 000 напоминаний об истечении срока действия дорожного страхования

По мнению члена правления ФДС Лаури Потсеппа, слишком часто происходит так, что люди по невнимательности не обновляют договор дорожного страхования. ”Страховое общество отправляет напоминание, но часто люди не замечают его среди других электронных писем или забывают о нем. Иногда бывает так, что контактные данные получателя изменились и страховщику они не известны. Бывало и так, что получатель напоминания уже не был связан с соответствующим транспортным средством”, — перечислил Потсепп причины, по которым люди не обновляют договор дорожного страхования.

По словам Потсеппа, ФДС каждый месяц отправляет примерно 10 тысяч напоминаний о необходимости продления действия дорожного страхования тем людям, которые просрочили обновление договора на три дня. ”Если транспортное средство используется, то при получении напоминания следует сразу заключить договор дорожного страхования, поскольку ездить на незастрахованном транспортном средстве запрещено. Перед заключением договора можно сравнить цены с помощью веб-калькулятора ФДС”, — сказал Потсепп. ”Если транспортное средство не используется, следите за тем, чтобы никто не начал ненамеренно пользоваться им, не заключив договор страхования”, — пояснил Потсепп.

В промежутке времени после истечения срока действия договора дорожного страхования и до применения автоматического дорожного страхования ежегодно случается около 600 происшествий, связанных с дорожным страхованием. Сумма ущерба при этом составляет 1,3 миллиона евро.