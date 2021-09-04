Роберт Рооба: в КХЛ чувствуешь, что играешь против мужиков, а в Финляндии какой-то ”дыр-дыр-дыр”

”Отличия КХЛ от финской лиги? Уже в предсезонке я почувствовал, что здесь надо намного жёстче бороться. Чувство, что здесь больше играешь против мужиков. В Финляндии играют быстро, но иногда даже слишком. Всё время какой-то ”дыр-дыр-дыр”. Чувствую, что здесь играют пограмотнее, мне проще понимать игру”, — приводит слова Рооба корреспондент ”Чемпионата” Дмитрий Сторожев.