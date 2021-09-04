04.09.2021, 17:19
Роберт Рооба: в КХЛ чувствуешь, что играешь против мужиков, а в Финляндии какой-то ”дыр-дыр-дыр”(6)
Foto: Jaanus Lensment
Нападающий ”Северстали” Роберт Рооба поделился мнением о разнице между КХЛ и финской хоккейной лигой.
”Отличия КХЛ от финской лиги? Уже в предсезонке я почувствовал, что здесь надо намного жёстче бороться. Чувство, что здесь больше играешь против мужиков. В Финляндии играют быстро, но иногда даже слишком. Всё время какой-то ”дыр-дыр-дыр”. Чувствую, что здесь играют пограмотнее, мне проще понимать игру”, — приводит слова Рооба корреспондент ”Чемпионата” Дмитрий Сторожев.
В сезоне-2020/2021 Рооба играл в Финляндии за ХК ”ЮП” и набрал 41 (30+11) очко в 59 матчах с показателем полезности ”-8”.
Он стал первым эстонским игроком в истории КХЛ. Также Рооба стал первым представителем Эстонии, который отметился заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге.