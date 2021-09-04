Бабье лето на пороге: тепло возвращается в Эстонию

Несмотря на прохладу этих выходных, начиная с понедельника ​​температура начнет подниматься. Ожидается, что воздух прогреется до 12-15 градусов, а на территории Западной Эстонии — до 17 градусов тепла.

По словам метеорологов, сначала потепление коснется Западной Эстонии, а к вечеру понедельника теплые воздушные массы достигнут и восточной части страны.

В среду температура воздуха продолжит расти, в дневное время столбик термометра может подняться до отметки в 20 градусов тепла. Такая температура сохранится как минимум до конца недели. Однако не исключена и вероятность кратковременных дождей, хотя сильных ливней не предвидится.

В предстоящую пятницу будет довольно облачно. Ожидается слабый юго-западный ветер, температура ночью — чуть выше 10 градусов, а днем — около 20.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.