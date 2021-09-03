03.09.2021, 18:57
Официально: игрокам НХЛ разрешено принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине
Фото: Scanpix
Как сообщает официальный сайт ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду), НХЛ, Ассоциация игроков и федерация достигли соглашения об участии хоккеистов в Олимпийских играх.
Отмечается, что НХЛ и профсоюз сохранили за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.
Следующая зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.