Официально: игрокам НХЛ разрешено принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине

Отмечается, что НХЛ и профсоюз сохранили за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.