В субботу в Кохтла-Ярве пройдет ярмарка возможностей изучения эстонского языка ”KU-КУ”
Участники ярмарки смогу найти для себя подходящую форму изучения языка, ознакомиться с новыми учебными материалами, поиграть в игры для изучения языка, получить рекомендации относительно подготовки к экзамену по языку, узнать больше о методике языкового погружения, принять участие в языковых кафе, а также поучаствовать в практических семинарах, на которых можно будет познакомиться с различными методиками обучения языку, научиться подбирать методику, соответствующую целям и потребностям обучения, а также использовать в языковом обучении средства и возможности из повседневной жизни.
С программой практических семинаров можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции https://www.integratsioon.ee/ru/uchebnye-meropriyatiya-kohtla-yarve.
На ярмарке в Kохтла-Ярве будут представлены нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции, Касса по безработице, Департамент по делам образования и молодежи, Программа адаптации Settle in Estonia, автор учебных материалов, преподаватель, методик и исследователь эстонского языка Маре Китсник, Институт эстонского языка, издательство Kirjatark, Keeleklikk.ee, Keeletee.ee, языковая игра „Käänuk”, Multilingua Keelekeskus OÜ, A&E Keeltekool, TEA Keeleõpetus AS, Algus OÜ, Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, OÜ Reiting PR, Eterna Koolituskeskus OÜ, Keeltekool Tarkus, Эстонский национальный музей и Вирумааский колледж TalTech.
Каждый час на ярмарке будет проводится розыгрыш призов. Кроме того, откроется кафе и пройдут веселые мероприятия для детей.
В Таллинне ярмарка эстонского языка ”KU-KУ” пройдет 18 сентября с 10 до 16 часов на Таллиннском певческом поле.
NB! В мероприятии смогут принять участие только те, кто прошел курс вакцинации, переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста. При входе будут проверяться соответствующие сертификаты и удостоверяющие личность документы. Сертификат можно представить в электронной форме (на телефоне) или в распечатанном виде. Тестирования на месте проводиться не будет. У лиц до 18 лет наличие сертификата проверяться не будет.
Дополнительную информацию о ярмарке можно получить на сайте Фона интеграции www.integratsioon.ee/ru/ku-ky, по бесплатному инфотелефону 800 9999 или по электронной почте info@integratsiooniinfo.ee
Ярмарка проводится в рамках финансируемого из средств Европейского социального фонда проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.