В субботу в Кохтла-Ярве пройдет ярмарка возможностей изучения эстонского языка ”KU-КУ”

Участники ярмарки смогу найти для себя подходящую форму изучения языка, ознакомиться с новыми учебными материалами, поиграть в игры для изучения языка, получить рекомендации относительно подготовки к экзамену по языку, узнать больше о методике языкового погружения, принять участие в языковых кафе, а также поучаствовать в практических семинарах, на которых можно будет познакомиться с различными методиками обучения языку, научиться подбирать методику, соответствующую целям и потребностям обучения, а также использовать в языковом обучении средства и возможности из повседневной жизни.

С программой практических семинаров можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции https://www.integratsioon.ee/ru/uchebnye-meropriyatiya-kohtla-yarve.

Каждый час на ярмарке будет проводится розыгрыш призов. Кроме того, откроется кафе и пройдут веселые мероприятия для детей.

В Таллинне ярмарка эстонского языка ”KU-KУ” пройдет 18 сентября с 10 до 16 часов на Таллиннском певческом поле.