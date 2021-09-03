”Семьям тех, кому сейчас хуже, чем мне”. Навальный разделил премию имени Бориса Немцова в размере 10 000 евро между своими четырьмя осужденными сторонниками

Бывший видеооператор ФБК (власти РФ внесли эту организацию в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента)Павел Зеленский получил два года реального лишения свободы в апреле текущего года. Его признали виновным в призывах к экстремизму из-за публикации в Twitter о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной, в которой упоминались Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Экс-глава штаба Навального (власти РФ внесли эту организацию в реестр причастных к терроризму и экстремизму)в Архангельске Андрей Боровиков осужден на 2,5 года колонии по делу о распространении порнографии. Суд принял такое решение из-за того, что он разместил на своей странице во ”ВКонтакте” официальный клип группы Rammstein — причем сделал это в 2014 году.

Боровиков отрицал вину и подчеркивал, что этот клип аналогичным образом публиковали сотни человек. Он также доступен в настоящее время во всех основных социальных сетях. Тем не менее, по данным ”Медиазоны”, сексолого-культурологическая экспертиза заключила, что клип Pussy содержит порнографические сцены и не представляет культурной ценности.

Владислав Мордасов и Ян Сидоров являются фигурантами так называемого ”Ростовского дела”. 4 октября 2019 года были признаны виновными в покушении на организацию и участие в массовых беспорядках. Оба получили более шести лет колонии строгого режима. Навальный уточнил, что активистов осудили за акции, направленные против поджогов домов в Ростове-на-Дону в интересах застройщиков. Суд счел, что Мордасов и Сидоров администрировали телеграм-чат ”Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону” для сторонников запрещенного в России движения ”Артподготовка” и призывали его участников к массовым беспорядкам.

Соучредители и Совет Фонда Бориса Немцова за свободу своим решением присудили Навальному премию Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России в феврале текущего года, после его возвращения из Германии после лечения от отравления ”Новичком” и вынесения приговора суда, который отправил политика в колонию. Организаторы премии подчеркивали, что ”Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. В результате за годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире”.