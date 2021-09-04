Роботы покоряют Эстонию? Специалист назвала основные тренды на эстонском рынке труда
В предыдущей публикации мы говорили о глобальных мировых трендах: о том, как меняется наша жизнь и как эти изменения влияют на рынок труда. Поговорим теперь о тех же трендах, но в рамках Эстонии. Затронули ли они нас и в какой мере?
Главный или метатренд — ускорение. Хоть иногда и можно встретить стереотип о том, что эстонцы медленные, этот тренд не обошел стороной и Эстонию. И главный фактор, который добавляет скорость в нашу жизнь — это, конечно же, электронные технологии. Тут уж мы впереди планеты всей. Ну, или почти всей. С одной стороны — это очень удобно. Ведь мало где можно открыть фирму и стать официальным бизнесменом за 15 минут. С другой стороны, эта скорость влияет на очень многие сферы жизни человека и уж точно не добавляет нам покоя. Порой я с ностальгией вспоминаю свое детство. После школы я приходила к маме на работу, она закрывала кабинет и мы шли на обед. В этот момент существовали только я, мама и пюрешка с котлетками. Потому что не было ни единой возможности ей позвонить, написать или прервать наш обед какими-то другими способами.
Теперь же покой нам только снится — мы на связи практически круглосуточно и единственный способ погрузиться в тишину — выключить телефон. Ну или расставить жесткие личные границы.
Так что, конечно, в целом, все работает на ускорение и ”убыстрение”, в том числе и в Эстонии.
Демографические изменения касаются всего мира, и Эстония не исключение, ведь наше население тоже стареет. Это оказывает двоякое влияние на рынок труда. Во — первых, люди предпенсионного возраста имеют определенные квалификации, которых нет у работников помоложе. Или выполняют работу, которую молодому поколению не очень хочется выполнять. Но рано или поздно эти люди решат-таки выйти на пенсию и освободится целый пласт рабочих мест, которые кто-то должен будет заполнить. Альтернативное решение — реструктурировать рынок таким образом, чтобы такие в профессии в целом исчезли, что не так-то просто сделать.
Кроме того, старение населения ведет к тому, что появляются определенные профессии (и этот процесс уже запущен), которые подразумевают работу именно с пожилыми людьми. Например геронтогоги — профессиональные преподаватели для пожилых людей. И если педагогов и андрагогов по долгу службы я встречаю постоянно, то геронтогога я встречала в своей жизни от силы 1 раз. И, конечно, из-за старения населения увеличивается потребность общества в социальных работниках и вообще в тех профессиях, которые связаны с уходом за людьми.
Цифровизация, автоматизация. Возможно, повторюсь сказав, что переход всего и вся в онлайн — процесс очевидный и необратимый, особенно в нашем ИТ — государстве. Помимо того, что Эстония входит в число мировых лидеров по уровню дигитализации, мы оказываем ИТ — услуги и на международном рынке, что ведет к огромному спросу на специалистов в сфере IT. Причем судя по тому, что наблюдаю я, эти специалисты нужны всегда, сколько бы их не было. Плюс зарплаты в этом секторе бьют все рекорды, так что интерес молодежи к ИТ — специальностям вполне понятен. И это прекрасно, ведь еще один мировой тренд, который в определенной мере представлен и в Эстонии — рост доли так называемых T-shaped или Т-образных профессий.
Эти специальности находятся на стыке двух других профессий. Один из самых ярких примеров — современные агрономы. С одной стороны, они должны разбираться в том, как сажать, удобрять, бороться с вредителями и так далее. При этом, в аграрный сектор внедряется все больше технологий. Например, датчики, которые анализируют состояние почвы и передают сигналы, на основе которых агроном принимает решение о поливе, удобрении итд. Получается, что помимо основной профессии такой специалист должен владеть и знаниями в сфере ИТ или автоматике. Таким образом и рождаются профессии ”на стыке”, причем появляются они практически во всех сферах. И как вы уже, наверное, заметили, одна из этих двух составляющих, как правило, связана с информационными технологиями, так что знания в этой сфере точно не будут лишними.
Автоматизация, конечно тоже не обошла Эстонию стороной. Если мы обратимся к исследованиям, посвященным рынку труда в Эстонии, то найдем и там информацию о том, что количество мест для тех, кто выполняет рутинные задачи, будет продолжать уменьшаться, и прежде всего именно за счет автоматизации простейших процессов.
Хотя… технологии наступают на пятки и таксистов, и бариста, и прочих далеко не самых примитивных специальностей.
Проявления глобализации мы встречаем на наших улицах каждый день. В силу географического положения к нам не приезжает столько представителей других стран или беженцев, как в другие страны Европы. Но все же и у нас все более актуальными становятся специалисты ”на стыке” социальной и педагогической сфер, которые смогли бы помочь представителям других культур и национальностей лучше адаптироваться и интегрироваться в наше общество.
Экологизация. Этот тренд касается скорее уже имеющихся сфер производства и энергетики, где увеличивается ”зеленая” доля, и, соответственно требуются профильные специалисты, которые будут это обслуживать.
”Тренды — трендами”, — скажете вы, — ”но как понять, какие профессии востребованы сейчас и на кого стоит переучиваться?”
Ответы на эти вопросы можно получить, например, в OSKA Kutsekoda (Профессиональная палата OSKA) (https://oska.kutsekoda.ee/ru/), которая изучает рынок труда в Эстонии и анализирует потребность в работниках как на ближайшие годы, так и на десятилетие вперед. На анализы OSKA опирается и Касса по Безработице, когда решает, финансировать ли Ваше обучение или нет. И если, например, согласно данным Oska бухгалтеров на рынке больше, чем нужно, то Вас вряд ли отправят учиться на бухгалтера.
Например, по причине перенасыщенности рынка, а также ввиду большого количества некачественных курсов, с 1 марта Касса по безработице больше не финансирует курсы в сфере красоты (как-нибудь я обязательно расскажу, на что стоит смотреть, чтобы выбрать действительно качественное обучение).
Кстати, OSKA изучает не только рынок в целом (например, на их сайте можно найти отчет под названием ”Рынок труда Эстонии сегодня и завтра 2019-2027”), но и отдельные сферы занятости. Эти сферы анализируются каждые 5 лет и на сайте OSKA можно найти очень информативные и полезные отчеты по каждой из них.
Свой Барометр Занятости составляет и Касса по Безработице. Этот анализ составляется по уездам и можно в удобной графической форме посмотреть, нужны ли на данный момент люди той или иной профессии в конкретном уезде или нет.
Заканчивая сегодняшнюю тему, проговорю вкратце, спрос на специалистов каких сфер в Эстонии к 2027 году будет расти, а на каких падать.
Спрос растет:
Инфотехнологии
Здравоохранение
Социальная работа
Лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность
Культура и творчество
Размещение
Общественное питание
Туризм
Водоснабжение и удаление отходов окружающей среды
Спрос падает:
Строительство
Промышленность
Бухгалтерский учет
Транспорт и логистика
Торговля
NB! Нужно учитывать, что данный анализ составлен в 2019 году и пандемия коронавируса несколько повлияла на рынок, в особенности на некоторые его сферы. Однако согласно государственным прогнозам, со временем рынок восстановится, а значит эта информация по-прежнему актуальна.
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