Роботы покоряют Эстонию? Специалист назвала основные тренды на эстонском рынке труда

В предыдущей публикации мы говорили о глобальных мировых трендах: о том, как меняется наша жизнь и как эти изменения влияют на рынок труда. Поговорим теперь о тех же трендах, но в рамках Эстонии. Затронули ли они нас и в какой мере?

Главный или метатренд — ускорение. Хоть иногда и можно встретить стереотип о том, что эстонцы медленные, этот тренд не обошел стороной и Эстонию. И главный фактор, который добавляет скорость в нашу жизнь — это, конечно же, электронные технологии. Тут уж мы впереди планеты всей. Ну, или почти всей. С одной стороны — это очень удобно. Ведь мало где можно открыть фирму и стать официальным бизнесменом за 15 минут. С другой стороны, эта скорость влияет на очень многие сферы жизни человека и уж точно не добавляет нам покоя. Порой я с ностальгией вспоминаю свое детство. После школы я приходила к маме на работу, она закрывала кабинет и мы шли на обед. В этот момент существовали только я, мама и пюрешка с котлетками. Потому что не было ни единой возможности ей позвонить, написать или прервать наш обед какими-то другими способами.

Теперь же покой нам только снится — мы на связи практически круглосуточно и единственный способ погрузиться в тишину — выключить телефон. Ну или расставить жесткие личные границы.

Так что, конечно, в целом, все работает на ускорение и ”убыстрение”, в том числе и в Эстонии.

Демографические изменения касаются всего мира, и Эстония не исключение, ведь наше население тоже стареет. Это оказывает двоякое влияние на рынок труда. Во — первых, люди предпенсионного возраста имеют определенные квалификации, которых нет у работников помоложе. Или выполняют работу, которую молодому поколению не очень хочется выполнять. Но рано или поздно эти люди решат-таки выйти на пенсию и освободится целый пласт рабочих мест, которые кто-то должен будет заполнить. Альтернативное решение — реструктурировать рынок таким образом, чтобы такие в профессии в целом исчезли, что не так-то просто сделать.