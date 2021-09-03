Мигранты на границах Беларуси и ЕС: что намерены делать в Брюсселе

Кто попадет под новые санкции, пока неизвестно. Девинь указал на то, что внимание будет уделяться судьям и прокурорам, участвующим в репрессиях против белорусского народа. Адоменас предложил внести в санкционный список авиакомпанию "Белавия", которой сейчас уже запрещено летать в ЕС. По его мнению, это усложнит госкомпании доступ к финансовым ресурсам. А Калниня-Лукашевица считает, что к этому следует добавить и белорусские туристические фирмы, способствующие нелегальной миграции.

Какими инструментами располагает ЕС? Чиновники из балтийских стран, а также ряд евродепутатов высказались за усиление санкций. Заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь сообщил, что Брюссель вместе со странами ЕС сейчас начинает подготовку пятого пакета санкций в отношении режима Лукашенко.

"Беларусь проводит гибридную операцию против ЕС, первыми целями которой являются соседние страны Евросоюза. Она безжалостно использует мигрантов, приглашая их в Минск и позднее доставляя их к границам ЕС", — заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садош.

По мнению вице-министра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменаса, Евросоюз должен найти решительный ответ на действия Минска. В противном случае "Лукашенко продолжит пренебрегать международными обязательствами(…), а также попытается найти новые методы дестабилизации и новые виды гибридных атак", пояснил он.

На слушания пригласили представителей правительств трех стран, столкнувшихся с наплывом мигрантов с территории РБ — Латвии, Литвы и Польши. "Незаконные пересечения границы, которые мы наблюдаем на восточных границах ЕС, являются беспрецедентной и вопиющей гибридной атакой на Евросоюз со стороны режима Лукашенко", — заявила парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица. Она убеждена, что цель Лукашенко — изменить политику ЕС. "Он хочет, чтобы мы отменили санкции и прекратили поддержку белорусского гражданского общества", — отметила Калниня-Лукашевица.

В конце августа — начале сентября политическая жизнь возвращается в Брюссель после летних каникул. Хотя сейчас главное внимание приковано к Афганистану, о Беларуси в Брюсселе тоже не забыли. В четверг, 2 сентября, комитет по иностранным делам Европарламента провел слушания о ситуации на границах ЕС с Беларусью.

Чиновники из Латвии и Литвы предложили также разработать специальный "набор инструментов" для противостояния гибридным атакам. Эту идею поддержал и польский евродепутат, председатель делегации по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь. Впрочем, никто из них не уточнил, какие конкретно инструменты могут в нем быть.

В ЕС также пытаются добиться помощи от стран происхождения мигрантов. Успехом при этом Люк Девинь назвал сотрудничество с Ираком — Багдад приостановил авиасообщение с Беларусью. По словам брюссельского чиновника, Брюссель ведет диалог также с Турцией и странами Африки. Когда литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс заявил, что между Турцией и Беларусью до сих пор совершаются 28 рейсов в неделю, Девинь возразил: "Турецкие полеты — это деликатная ситуация. Ведь даже оппозиция скажет вам, что гражданам Беларуси необходимо выезжать из страны, а для этого нужны авиалинии".

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Количество мигрантов на границе Беларуси с Литвой стало резко увеличиваться в июне. В первую очередь, речь шла об иракцах, гражданах других стран Ближнего Востока, а также Африки. Когда Вильнюс начал "разворачивать" мигрантов, нелегально пытающихся попасть в Литву, обострилась ситуация на границе с Латвией, а со второй половины августа — с Польшей.

Анджей Садош рассказал, что с начала января до конца августа в Польше зафиксировали более 3700 попыток "нерегулярного" пересечения границы со стороны Беларуси. Из них более 3300 — в августе. По словам дипломата, 2400 таким попыткам "помешали". Остальных задержали, преимущественно, это граждане Ирака, Афганистана, России, Сирии и Сомали, добавил постпред Польши.

Власти Беларуси признают увеличение количества мигрантов, однако отрицают свою причастность к организации нелегальной миграции и возлагают ответственность на преступные "группировки".