В Таллинне на Лаагна теэ начинаются работы по реконструкции уличного освещения
В ходе строительных работ будут заменены фонарные столбы, а старые светильники заменят на LED-лампы. На пешеходных переходах будет установлена специальная подсветка, а воздушные линии электропередачи спрячут под землю.
”Уличное освещение играет важную роль в обеспечении безопасности городских улиц, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Если говорить об одной из основных транспортных артерий города — Лаагна теэ — то в этом случае обновление освещения поможет снизить связанные с вниманием водителей риски. Также нужно подчеркнуть, что в этом году, для того чтобы повысить безопасность пешеходов, мы уделяем особое внимание освещенности пешеходных переходов”.
Работы пройдут в рамках второго этапа реконструкции уличного освещения основных улиц Таллинна. Заказчик работ — Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Строительные работы выполняет AS Elektritsentrum, их договорная стоимость составляет более 2,2 млн евро, проект софинансирует европейский Фонд сплочения. Договорный срок сдачи работ — июнь 2022 года.
Участников движения просят придерживаться схемы временной организации движения на объекте.