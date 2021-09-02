ВИДЕО | Ураган "Ида" обрушился на Нью-Йорк: 15 погибших, Байден обратился к нации

Однако СМИ приводят разноречивые данные о погибших, которые в целом превышают цифры, озвученные президентом Байденом.

Рейтер сообщает о 14 погибших, New York Post — как минимум о 18, New York Times — по меньшей мере о 20.

Несколько человек погибли в Нью-Йорке, в том числе в зоне затопления в районах Куинс и Бруклин, а также в Нью-Джерси.

Как сообщается, в Нью-Йорке люди погибли в затопленных подвалах своих домов, одно тело было извлечено из перевернувшегося автомобиля. В Нью-Джерси один человек утонул в машине, на дом другого упало дерево.

В обоих штатах введен режим чрезвычайной ситуации.

Байден обратился к нации

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации в четверг сказал, что ураган "Ида", наводнения и лесные пожары свидетельствуют о климатическом кризисе.

"Мы должны быть лучше подготовлены. Нужно действовать", — добавил он.

Байден пообещал, что призовет Конгресс к принятию мер, включающих значительное финансирование энергосистем и инфраструктуры.

По его словам, инвестиции сделают страну более устойчивой перед лицом наводнений и других бедствий.

"Это одна из величайших проблем нашего времени. Но я уверен, что мы с этим справимся", — заверил американский президент.

Что происходит в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении режима ЧС. По его словам, город переживает "погодный катаклизм исторических масштабов".

Во многих районах города сильные затопления, из-за чего работа знаменитого нью-йоркского метрополитена и пригородных поездов оказалась практически парализована. Некоторые станции нью-йоркской подземки полностью затопило.

New York is flooding again pic.twitter.com/4zX1dfoFU4 — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

Из-за наводнений отменены сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также в Ньюарке, находящемся на территории соседнего штата Нью-Джерси.

Власти сообщили, что в нью-йоркском Центральном парке всего за час выпали рекордные 8 сантиметров осадков.