ВИДЕО | Ураган "Ида" обрушился на Нью-Йорк: 15 погибших, Байден обратился к нации(6)
Однако СМИ приводят разноречивые данные о погибших, которые в целом превышают цифры, озвученные президентом Байденом.
Рейтер сообщает о 14 погибших, New York Post — как минимум о 18, New York Times — по меньшей мере о 20.
Несколько человек погибли в Нью-Йорке, в том числе в зоне затопления в районах Куинс и Бруклин, а также в Нью-Джерси.
Как сообщается, в Нью-Йорке люди погибли в затопленных подвалах своих домов, одно тело было извлечено из перевернувшегося автомобиля. В Нью-Джерси один человек утонул в машине, на дом другого упало дерево.
В обоих штатах введен режим чрезвычайной ситуации.
Байден обратился к нации
Президент США Джо Байден в своем обращении к нации в четверг сказал, что ураган "Ида", наводнения и лесные пожары свидетельствуют о климатическом кризисе.
"Мы должны быть лучше подготовлены. Нужно действовать", — добавил он.
Байден пообещал, что призовет Конгресс к принятию мер, включающих значительное финансирование энергосистем и инфраструктуры.
По его словам, инвестиции сделают страну более устойчивой перед лицом наводнений и других бедствий.
"Это одна из величайших проблем нашего времени. Но я уверен, что мы с этим справимся", — заверил американский президент.
Что происходит в Нью-Йорке
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении режима ЧС. По его словам, город переживает "погодный катаклизм исторических масштабов".
Во многих районах города сильные затопления, из-за чего работа знаменитого нью-йоркского метрополитена и пригородных поездов оказалась практически парализована. Некоторые станции нью-йоркской подземки полностью затопило.
Из-за наводнений отменены сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также в Ньюарке, находящемся на территории соседнего штата Нью-Джерси.
Власти сообщили, что в нью-йоркском Центральном парке всего за час выпали рекордные 8 сантиметров осадков.
Полиция Нью-Йорка запретила выезжать на дороги всем машинам, кроме автомобилей экстренных служб. Пожарные сообщают о вызовах из разных районов города.
В настоящее время ураган движется на север Восточного побережья США.
Луизиана и Миссисипи: 6 погибших, миллионы домов без электричества
Ураган "Ида", получивший 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 30 августа обрушился на южный штат Луизиана и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль Восточного побережья США.
В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб мужчина — на его дом упало дерево. Президент Байден в своем обращении сообщил о шести погибших в штатах Луизиана и Миссисипи.
"Хотя катастрофическое наводнение было не таким серьезным, как во время урагана "Катрина" 16 лет назад, "Ида" была настолько мощной, что буквально заставила реку Миссисипи изменить направление", — сказал он.
В пятницу Байден отправится в Луизиану. На встрече с губернаторами Луизианы и Миссисипи в понедельник президент США пообещал принять масштабные федеральные меры, чтобы помочь штатам оправиться от урагана.
"Мы готовы оказать любую помощь, которая вам потребуется", — заверил Байден.
Эксперты полагают, что глобальные климатические изменения повышают вероятность ливней и наводнений. С начала индустриальной эры, то есть за последние 200 лет, среднегодовая температура на Земле повысилась на 1,2 градуса.
Процесс будет идти и дальше, если существенно не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, предупреждают специалисты.