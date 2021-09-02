Правда ли, что США наградили Михаила Горбачёва медалью "За победу в холодной войне”?

Портрет Горбачёва, якобы надевшего американскую медаль ”За победу в холодной войне”, можно найти в различных социальных сетях и на нескольких блог-платформах: ”ВКонтакте”, Twitter, Facebook, LiveJournal, ”Яндекс.Дзене”, Cont.ws и др.

Медаль у Горбачева за победу в холодной войне.



РЕТВИТ - предатель

ЛАЙК - победитель pic.twitter.com/FYD0uew1Pb — Сергей (@Koldun87) April 30, 2016

Начнём с того, что этот портрет Горбачёва с медалью на груди — фотошоп. Фактчекеры из ”Вокс Украïна” обнаружили, что оригинальный снимок ещё в 2010 году сделал фотограф Вени Марковский. На его странице на Flickr есть целый фоторепортаж — Горбачёв запечатлён на мероприятии в мае 2010 года, и ни на одном из многочисленных снимков он не носит медаль на своём пиджаке.

Медаль, изображённая на отредактированной фотографии, всё же существует. Впрочем, это не государственная награда — например, на сайте Medals of America её можно приобрести за $20,95. Аналогичные награды носят официальный статус только в Луизиане и Техасе. Лента к медали также отдельно признана в Аляске (во всех трёх случаях речь идёт лишь о Национальной гвардии). Эта медаль не упоминается в перечне официальных наград, опубликованном на сайте Вооружённых сил США — там есть только Cold War Recognition Certificate, который могут получить военные и гражданские лица, служившие в годы холодной войны.

Отметим, что отсутствие специальной медали для ветеранов холодной войны — широко обсуждаемая в США проблема. В 2019 году в Конгресс даже поступил законопроект о введении такой награды, однако уже почти два года инициатива остаётся без движения. Как отмечают коллеги из ”Вокс Украïна”, такая ситуация вполне объяснима: очень сложно справедливо определить, кто именно достоин получения медали, а в списках потенциальных награждённых — миллионы людей, служивших в американской армии с середины 1940-х и до начала 1990-х годов.

В 2008 году Горбачёв получил медаль Свободы — престижную награду, которую вручает Национальный конституционный центр США. В обосновании на сайте центра говорится, что президента СССР отметили ”за его мужественную роль в окончании опасной, продолжавшейся десятилетиями холодной войны и за дарование надежды и свободы миллионам людей, жившим за железным занавесом”. Заметки в отечественных СМИ тогда вышли под заголовками вроде ”США наградят Горбачёва за прекращение холодной войны” (РБК) и ”Горбачёв получил американскую медаль за окончание холодной войны” (РИА ”Новости”). Тем не менее медаль Свободы — не та награда, которую ”пририсовали” советскому лидеру на широко тиражируемом изображении, да и в мотивировке награждения упоминается ”роль в окончании”, а не ”победа” в противостоянии США и СССР.