Роналду могли удалить! Эстонский судья прокомментировал Delfi самый скандальный эпизод вчерашнего футбольного вечера

На 19-й минуте после консультаций с VAR словенский арбитр Матей Юг назначил пенальти в ворота гостей. К мячу подошел Криштиану Роналду, однако О'Ши попытался помешать ему и откатил мяч с точки. Роналду не стал апеллировать к арбитру, а просто влепил сопернику пощечину. Момент попал на многочисленные видео.

O’Shea is a bad actor. Trying to get Cristiano Ronaldo sent off😂😂 pic.twitter.com/6EeI6tUcAX — V O N A N I (@_vonani) September 1, 2021

Арбитр проигнорировал момент и позволил Роналду исполнить удар. Вратарь ирландцев Базуну сумел отразить мяч, однако в концовке поединка именно дубль Роналду принес португальцам победу 2:1. Благодаря этому, Роналду установил абсолютный рекорд мира по числу голов за национальную команду - 111. Если бы в начале матча он получил удаление, ни о каком рекорде не могло бы быть и речи.

- По моему мнению, это красная карточка, но не явная, - считает арбитр Дмитрий Куликов. - Поскольку VAR посчитал, что пощечина не достигла цели, то есть не было применения чрезмерной силы, касание, возможно, было незначительным, то тогда это желтая карточка, по поводу которой VAR не вмешивается. Но я считаю, что за такие вещи надо удалять, и такие действия попадают под формулировку агрессивное поведение. Пенальти после удаления Роналду должен был пробивать другой игрок.

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