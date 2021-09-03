МНЕНИЕ | Путин не понимает, что в истории России свобода уже дважды выигрывала у диктатуры. В 17-м и 91-м годах

И в России тоже приводят к этому горю, крови, к распадам вот эти шпики по барам — с этого все начинается. Произвол, расстрелы, засилье попов, расстрелы на Невском, который производил еще ОМОН Николая II 9 января; тупость власти, ее абсолютная неспособность быть гибкой. Потому что если бы не было этого дегенеративного постоянного маниакального желания царей и правителей всех видов все подавить, всех построить, запретить мыслить, не было бы никакого 17-го года, в нем не было бы никакой необходимости. Вот пришли на смену тем, тупым большевики. И пример царей их ничему не научил. Они тоже тупые. Они вернули ад. А вот если бы не было миллионов лагерников, трупов, дебильных запретов на мысль, на развитие, на комфорт, на разум, на единение с цивилизованным миром, то не было бы и 91-го года, в нем тоже бы не было никакой нужды. То есть все трагедии России — это я объясняю Владимиру Владимировичу — всегда порождены только произволом, жестокостью и хамством власти и только ею, ее вечной тупой уверенностью, что силой и запретами можно раздавить мысль и свободу. Вот все беды России начинались со шпиков в трактирах и барах.