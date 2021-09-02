В Харьюмаа выявлен случай смерти от чумки. Владельцам собак рекомендуют привить своих питомцев

Чумка очень заразна и опасна для собак любого возраста, но в первую очередь для щенков. Чаще всего исход у болезни летальный. Единственная защита от болезни — прививка.

Также стоит избегать контакта собаки с дикими животными. Вирус может передаваться через зараженные предметы, одежду и корм.

В этом и прошлом году случаи заражения чумкой были выявлены в Харьюмаа также в Йыэляхтме, Козе, Сауэ, Виймси и Таллинне, кроме того в Хийуском, Рапласком, Тартуском, Пярнуском и Ляэне-Вируском уездах.

Болезнь у животных проявляется через температуру, воспаление дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, глаз и легких, кожную сыпь и нервные расстройства. Болезнь не заразна для людей.