Не откладывайте спорт на понедельник! Новый блогер RusDelfi делится простыми упражнениями для домашнего фитнеса
Вам сложно уговорить себя на тренировку? А зря, вы знаете какая легкость в теле после нее — это же так круто!
Уверена, что после моих занятий вы испытаете такой же прилив энергии, какой испытываю я. Итак:
1. Приседания с резиной — 3 подхода по 15 раз. Отдых — 1 минута.
2. Реверанс с пружинкой — 3 подхода по 12 раз на каждую ногу.
Супер-сет:
1. Мертвая тяга стоя на одной ноге с опорой 15 раз.
2. Махи ногой в сторону 15 раз.
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