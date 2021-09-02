Не откладывайте спорт на понедельник! Новый блогер RusDelfi делится простыми упражнениями для домашнего фитнеса

Вам сложно уговорить себя на тренировку? А зря, вы знаете какая легкость в теле после нее — это же так круто!

Уверена, что после моих занятий вы испытаете такой же прилив энергии, какой испытываю я. Итак:

1. Приседания с резиной — 3 подхода по 15 раз. Отдых — 1 минута.

2. Реверанс с пружинкой — 3 подхода по 12 раз на каждую ногу.

Супер-сет:

1. Мертвая тяга стоя на одной ноге с опорой 15 раз.

2. Махи ногой в сторону 15 раз.

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