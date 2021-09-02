“Улица и бесконечный мусор на Раадику”: о том, как дети спасали район от мусора на протяжении последних двух месяцев лета
Как так получилось, что родился проект дружины? Это была твоя идея?
На самом деле, получилось все очень быстро и суматошно. Я шел по Раадику, у нас там была уборка, а на следующий день я все равно увидел кучу мусора. Опять. И тогда я подумал, что нужно создать целую дружину, в которой бы ребята зарабатывали деньги и работали на благо района. И буквально в эту же секунду я поделился своей идеей с коллегой. Потом она связалась с Raadiku Arendus, им это мероприятие очень понравилось, и они изъявили желание нам помогать. Ну и дальше уже подключилась и управа.
На самом деле, Raadiku Arendus важно принимать участие в такого рода проектах, так как они предлагают социальное жилье и им важен контакт с людьми. У них были даже созвоны с Лондоном, с самыми главными владельцами, так что даже в Англии знают о нашем маленьком проекте.
Расскажи подробнее о деталях проекта — как все происходило? Как долго дружина вела свою деятельность?
По срокам, конечно, было сложно определиться. Мы хотели уместить все до конца лета, а идея возникла в начале июля. Кроме того, были сложности с оформлением договоров, ведь главным нашим спонсором выступал Raadiku Arendus, поэтому в плане бухгалтерии и законности — все должно было быть идеально. Ребята действительно получили настоящие договоры, подписывали их вместе с родителями, в общем, все серьезно было, как будто договоры о купле-продаже квартиры заключали.
Кстати, изначально идея была в том, чтобы найти пять ребят (11+) помладше и пять ребят постарше (14-15 лет). Изначально мне хотелось привлечь именно старших ребят, потому что они к нам совсем не ходят, так что пришлось действовать через труд и зарплату. И у нас получилось! Изначально было 10 мест, но нас все равно оказалось 12 — у ребят разные жизненные ситуации, пришлось действовать по ходу.
Когда наш проект стартовал, там были все — и Владимир Свет, и Ханнес из Raadiku Arendus, городская пресса. Мы тогда красили городскую мебель, убирались на Раадику, делали разметку на квадрате, где мы играем. И тут к нам подходит наша девочка, которая только переехала с мамой на Раадику, и начинает помогать, потрясающая девчонка. И вот она настолько всем понравилась, что стала одиннадцатой. Через какое-то время одной девочке пришлось от нас уйти, и я взял нового мальчика.
Какое у вас было расписание? Как часто дети ”выходили на работу”?
Работали мы по средам ровно три часа в день. При хорошей погоде — улица и бесконечный мусор на Раадику. Мы даже стирали надписи, какие могли. Много мы и опасных отходов находили — в том числе шприцы с иголками в клумбах, где дети копаются. В общем, нам приключений хватало. А когда погода была не очень хорошей, мы убирали в штабе.
А насколько безопасно такое мероприятие? Не было неприятных случаев с такого рода находками?
Все абсолютно безопасно, ребятам выдавались перчатки, пакеты, губки и чистящие средства — в общем, мы были полностью экипированы. Никаких происшествий.
Более того, мы смогли даже кормить ребят — отдельное спасибо за это Raadiku Arendus. Мы могли заказывать обеды через Bolt Food. Даже с учетом, что выделялось по 5 евро на ребенка, это было круто.
Но ведь у ребят была еще и зарплата, верно?
Да, здесь вот какой момент. Нельзя было платить настоящими деньгами, потому что это очень сложно в плане бухгалтерии. И мы придумали гениальное решение — подарочные карты в Ülemiste на 200 евро. Эта карта работает на территории всего торгового центра, так что по сути — это и есть ”живые деньги”. Они могут подготовиться к школе, купить себе одежду, может быть, новый телефон, который давно хотели. Надеюсь, ребята с умом отнесутся к своей зарплате и купят что-то полезное и нужное лично им.
То есть, в основном, вы работали на улицах Раадику?
Также ближе к концу августа мы договорились с Mahtra Põhikool, в которой многие из ребят учатся, и последние две недели помогали им — таскали парты, стулья, в общем, готовили школу к новому учебному году. Теперь школа даже просит нас еще к ним прийти, но проект окончен, теперь если только ребята сами изъявят желание прийти и помочь.
Но это еще не все. Мы также встречались с ребятами и по субботам — у нас были занятия. Мы играли, учились, развивали soft skills. Разобрали очень много тем: как верить в свои идеи, например. В итоге мы с ребятами сделали потрясающие графические новеллы про Раадику, которые при должном исполнении могли бы стать классными комиксами. Мы делали игры-симуляции — собеседования, чтобы они почувствовали уже сейчас что это такое, ведь многим уже скоро можно идти на работу. Разобрали, что такое визуальное CV, как оказываться наверху этой стопки кандидатов, что можно и что нельзя. Ведь многие не задумываются о влиянии, например, постов в соцсетях на карьеру. Ведь бывает так, что кто-то приходит на собеседование, рассказывает, какой он хороший и замечательный, а потом HR смотрит их аккаунты в Instagram, а у них там мемы про расизм и религию, например. И какие будут выводы? Вот такие вещи мы разбирали.
А ты лично доволен результатом?
Мы, конечно, не все успели что хотели, но в целом дружина прошла удачно. Многие ребята пишут и спрашивают, когда будет следующая волна. Да и родители довольны, ведь теперь дети понимают, что чувствует мама, когда приходит с работы и говорит ”я устала”.
Да и в целом мы много с ними говорили, они узнали много ”инсайтов” из жизни. Некоторые ведь понятия не имеют, какая в Эстонии средняя зарплата, сколько стоит квартира. Они мне говорили, что квартира стоит 10 тысяч евро, а средняя зарплата в Эстонии — 300 евро. Мы говорили о том, как важно не стоять на месте, развиваться и верить в себя, чтобы они навсегда не остались в этом социальном муниципальном жилье. Разбирали, что нужно делать, чтобы вырваться из этого ”дня сурка”, ведь многие люди там живут десятилетиями, и обстановка в самом Раадику довольно сложная в социальном плане.
И все-таки — будет ли продолжение у проекта? Уверена, сейчас множество ребят захотели принять в нем участие
Я думаю, что сто процентов да. Может быть осенью, может быть — зимой. Но я думаю, мы соберем еще дружину, которая будет работать на благо района и муниципальных домов Раадику, что очень важно. Информацию о новой дружине можно будет увидеть на страничке молодежного центра в Facebook и Instagram.
Ну и последнее — что хотелось бы сказать от себя?
В конце я хотел бы поблагодарить за содействие Молодежный центр, управу, Марию Дерлыш из Linnalabor и Raadiku Arendus.