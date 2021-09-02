ЧМ-2022 | Эстония крупно уступила призёрам чемпионата мира, но забила два мяча

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До матча

Для подготовки к ним и товарищеской встрече с Северной Ирландией сборная Эстонии во главе со швейцарским специалистом Томасом Хэберли собралась в Таллинне в понедельник.

Для Томаса Хэберли это первая серьезная проверка, так как первые матчи отборочного этапа новый тренер пропустил из-за коронавирусной изоляции. Первые две игры отборочного этапа сборная Эстонии проиграла: сначала сборной Чехии (2:6), затем — сборной Беларуси (2:4). Главный тренер успел поработать со сборной во время Кубка Балтии, который сборная Эстонии выиграла впервые за долгие годы.

Приглашение в сборную получили 27 игроков, в том числе два потенциальных дебютанта — вратарь "Левадии" Карл Андре Валлнер и защитник "Флоры" Марко Лукка. Ранее в этом году Валлнер уже несколько раз вызывался в главную команду страны, но на поле так и не выходил. По сравнению с июньскими поединками в сборную Эстонии вернулись защитник "Флоры" Кен Калласте и выступающий на правах аренды за клуб первой лиги чемпионата Нидерландов "ВВВ-Венло" нападающий Эрик Сорга.

Вновь не оказалось в числе приглашенных Рагнара Клавана. По информации ЭФС, защитник "Пайде" не сможет помочь сборной из-за травмы. Позже стало известно, что по причине травмы игры пропустит и нападающий "Флоры" Хенрик Оямаа.

Хэберли поздравил игроков "Флоры" с выходом в групповой этап Лиги конференции и отметил, что данный успех так же помогает и мотивирует сборную Эстонию.

"Нас ожидают три игры с сильными сборными. Но на данный момент все мысли о первой игре, против сборной Бельгии. Сборная этой страны — очень сильная сборная, где очень много звездных игроков. Мы усердно будем готовиться к игре. И, конечно, для меня это первый полноценный отборочный матч. Очень хочется добиться в нём хорошего результата", — заявил главный тренер сборной Эстонии по футболу Томас Хэберли.