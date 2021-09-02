ВИДЕО | Сегодняшний именинник Роберт Рооба забивает в дебютной игре в ворота СКА и открывает счет своих голов в КХЛ!

Эстонский хоккеист Рооба в стартовом протоколе был во второй пятерке.

Ход игры

Матч начался сразу активно, игроки соскучились по большому хоккею, уже на второй минуте первого периода счет открыл нападающий СКА Кирилл Марченко.

На 5 минуте матча "Северсталь" делает счет 1-1, в большинстве гол забивает именинник Роберт Рооба, сразу показывая на площадке для чего он приехал в КХЛ.

Все броски Рообы - что в предсезонной подготовке, что в сегодняшней игре летели всегда в створ, очень хорошее качество для игрока КХЛ.

На 11 минуте второго периода "Северсталь" уже выходит вперед в счете 2-1, забивает Стенквист Якоб, именно он отдал голевой пас на Рообу в первом периоде.

Рооба выглядел очень мотивированным и при любой возможности старался бросать по воротам. Неважно есть перед ним соперник или нет.

В конце второго периода на радость местных болельщиков вратарь "Северстали" отбивает буллит.

На 6 минуте третьего периода забивает "СКА" находясь в меньшинстве и делает счет 2-2.

"Северсталь" усилиями Рооба и других новичков старалась забить, но увлеклась атакой, и на 16 минуте третьего периода хозяева пропускают контратаку - вперед в счете уже выходят гости 2-3.

Сил отыграться у "Северстали" не хватило.

Это первая игра для "Северстали" и для Рообы в сезоне, СКА побеждает на классе, но победа эта тяжелая. Рооба начинает с гола и оставляет о себе очень хорошее впечатление - игрок мотивирован.

Сезон его ждет длинный и тяжелый. Будем следить за нашим хоккеистом и надеемся, что его голы не заставят себя долго ждать.

Следующая игра у "Северстали" 5 сентября в 17.00 дома против "Динамо Минск".

Есть первый в истории КХЛ гол от эстонского хоккеиста!



С днем рождения, Роберт Рооба 🇪🇪! pic.twitter.com/LQVJoBhYIb — КХЛ (@khl) September 2, 2021

Первый игрок с эстонским паспортом