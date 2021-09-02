ВИДЕО | Сегодняшний именинник Роберт Рооба забивает в дебютной игре в ворота СКА и открывает счет своих голов в КХЛ!(13)
Эстонский хоккеист Рооба в стартовом протоколе был во второй пятерке.
Ход игры
Матч начался сразу активно, игроки соскучились по большому хоккею, уже на второй минуте первого периода счет открыл нападающий СКА Кирилл Марченко.
На 5 минуте матча "Северсталь" делает счет 1-1, в большинстве гол забивает именинник Роберт Рооба, сразу показывая на площадке для чего он приехал в КХЛ.
Все броски Рообы - что в предсезонной подготовке, что в сегодняшней игре летели всегда в створ, очень хорошее качество для игрока КХЛ.
На 11 минуте второго периода "Северсталь" уже выходит вперед в счете 2-1, забивает Стенквист Якоб, именно он отдал голевой пас на Рообу в первом периоде.
Рооба выглядел очень мотивированным и при любой возможности старался бросать по воротам. Неважно есть перед ним соперник или нет.
В конце второго периода на радость местных болельщиков вратарь "Северстали" отбивает буллит.
На 6 минуте третьего периода забивает "СКА" находясь в меньшинстве и делает счет 2-2.
"Северсталь" усилиями Рооба и других новичков старалась забить, но увлеклась атакой, и на 16 минуте третьего периода хозяева пропускают контратаку - вперед в счете уже выходят гости 2-3.
Сил отыграться у "Северстали" не хватило.
Это первая игра для "Северстали" и для Рообы в сезоне, СКА побеждает на классе, но победа эта тяжелая. Рооба начинает с гола и оставляет о себе очень хорошее впечатление - игрок мотивирован.
Сезон его ждет длинный и тяжелый. Будем следить за нашим хоккеистом и надеемся, что его голы не заставят себя долго ждать.
Следующая игра у "Северстали" 5 сентября в 17.00 дома против "Динамо Минск".
Первый игрок с эстонским паспортом
В "КХЛ" эстонских клубов нет, но есть первый игрок с эстонским паспортом. Роберт Рооба, выступающий за "Северсталь" из Череповца. С клубом КХЛ из Вологодской области воспитанник эстонского хоккея подписал годичный контракт. Рооба перешел в "Северсталь" из финского клуба "Ювяскюла". В прошлом сезоне Рооба показал лучший результат в своей жизни и забил 30 голов в финской лиге в 59 играх и отдал 11 голевых передач, набрав в общей сложности 41 очко.
Предсезонную подготовку в "Северстали" Рооба прошел успешно, сумев отличиться 4 раза в 10 матчах. В минувшем сезоне "Северсталь" впервые за последние несколько лет пробилась в плей-офф Кубка Гагарина, но в первом раунде подопечные Андрея Разина проиграли серию московскому "Динамо" — 1:4, так что можно сказать, что "Северсталь" — крепкий середняк КХЛ.
Чемпионат КХЛ считается самым сильным в Европе, но по словам эстонского хоккеиста, он готов выйти на новый уровень сложности.
Новый сезон "Северсталь" начинает матчем дома, против СКА Санкт-Петербург 2 сентября в 19.00 по эстонскому времени. СКА в последние сезоны не добивается поставленной цели, а именно победы в кубке Гагарина. В прошлом чемпионате армейцы заняли второе место в регулярном чемпионате на Западе. В плей-офф вышли в финал конференции, но уступили в нем ЦСКА (2:4 в серии). Межсезонье команды провели неоднозначно, поочередно побеждая и проигрывая. Летом оба клуба сохранили наставников, продлили контракты с лидерами, и конечно провели привычную ротацию состава. Несмотря на победу в очной дуэли 27 августа, ”Северсталь” считается явным "андердогом" предстоящего поединка. СКА неуверенно провел предсезонный этап. Однако по мнению эксперта по КХЛ, финалист Запада сможет собраться к официальному старту.
КХЛ — не идеальная лига, нельзя закрывать глаза на очевидные сложности. Значительная часть связана не только с пандемией и экономикой.
Всегда интересно наблюдать за тем, как перспективный хоккеист вырастает в мастера хорошего уровня. Еще бы и болельщикам разрешили ходить на матчи без квот и ограничений. Тогда предстоящий сезон может создать базу для выхода из застоя, куда угодила лига три-четыре года назад. Пока, несмотря на все объективные сложности, в это очень хочется поверить не только из-за профессиональных обязанностей.