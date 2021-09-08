Как летний Тарту освободил улицу от автомобилей: блогер RusDelfi рассуждает о тактическом урбанизме

"В представлении рядового горожанина, и уж тем более водителя автомобиля, перекрытие движения по автомагистралям в самом центре города — это что-то из ряда вон — пишет автор ролика. — Однако это не относится к студенческой столице Эстонии. Город Тарту, будущая культурная столица Европы, уже второй год подряд доказывает, что он идет навстречу жителям и закрывает часть пути на Вабадусе пуистеэ, превращая асфальтовое полотно в шикарное общественное пространство. Бульвар свободы от автомобилей предлагает различные мероприятия и увеселительные программы, направленные на оживление городского пространства между тартуским старым городом и набережной Эмайыги.

Этим летом я прогулялся по свободному от автомобилей бульвару и оценил, насколько грамотно Тарту подошел к созданию общественного пространства посреди автомобильного шоссе. Данная практика, которую прозвали тактическим урбанизмом, применяется по всему миру и каждый раз доказывает свой успех. Следующий шаг для города — сделать нечто постоянное. Городу нужно привлекательное общественное пространство, куда жители Тарту могли бы приходить и наслаждаться своим городом не только один месяц в году".

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