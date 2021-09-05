Правда ли, что, согласно ученым, у каждого человека на Земле есть как минимум шесть двойников?

Однако многие из нас периодически читают новости о случайно встретившихся двойниках. Как же они коррелируют с результатами исследования австралийских учёных? Дело в том, что в этой работе использовались очень строгие принципы: если у одного человека высота ушей была равна 58 мм, а у другого — 59 мм, то это трактовалось как несовпадение. При зрительном восприятии наш мозг не фиксирует таких тонкостей, так что двойниками нам могут казаться люди с довольно разными по размерам чертами лица. Кроме того, есть ещё один фактор.

В качестве базовой метрики Лукас взяла восемь параметров лица и восемь параметров остального тела. Среди первых были, например, длина ушей или расстояние между центрами зрачков глаз. Результаты оказались для поклонников теории неутешительными — согласно исследованию, даже притом, что на планете живут 7,4 млрд человек, шанс наличия в мире хотя бы одной пары двойников по восьми параметрам лица составляет всего 1 к 135. Если же учитывать остальное тело, то этот шанс падает на много порядков — физическая комплекция оказалась даже более уникальным фактором.

В 2015 году судебный антрополог Теган Лукас из университетов Нового Южного Уэльса и Флиндерса ( Австралия ) опубликовала в ”Международном журнале судебной медицины” результаты своего исследования почти 4000 лиц из общедоступной базы данных антропометрического исследования США (ANSUR), посвящённого американским военным. Её основная цель заключалась в подсчёте вероятности задержания невиновного человека по фотографии преступника.

Об этой занимательной теории можно прочитать на таких ресурсах, как Adme, ” Комсомольская правда ”, Woman Journal, ”Политэксперт”, ”Рамблер”, ”Миртесен”, ”Советский спорт”, и многих других. При этом в ряде источников (например, ”Первый канал”, ”Четвёртая власть”, ”Аргументы недели”) делается отсылка к научной среде (”учёные считают” и т. д.). Для подтверждения теории на практике несколько лет назад был создан проект Twin Strangers, с помощью которого, загрузив собственную фотографию, можно попытаться разыскать своих близнецов по всему миру.

”Многие из тех, кто кажется нам двойниками, — это люди, которых мы не очень хорошо знаем”, — объясняет доктор Майкл Шихан, нейробиолог из Корнеллского университета (США). ”У вас гораздо больше шансов увидеть двойника своего знакомого, чем своей матери. Вы очень хорошо знаете свою мать. Если кто-то похож на вас, вы можете это оценить”, — добавляет он, отмечая, что различия с близкими людьми наш глаз заметит гораздо раньше.

Кроме того, по мнению доктора, нельзя не учитывать и возрастной фактор — в три годика он сам был как две капли воды похож на своего брата, а сейчас разница очевидна.

Ещё одно исследование, проведённое в 2019 году учёными Калифорнийского университета, доказало факт, о котором люди и так догадывались, но не имели строгого обоснования: представители чужой расы чаще кажутся двойниками, чем представители своей.

Таким образом, всё сводится к вопросу, кого можно считать двойником. ”Можно говорить как о зрительном сходстве, так и о сходстве с точки зрения компьютерной программы распознавания образов”, — считает Дэвид Олдус, специалист по статистике из Калифорнийского университета в Беркли (США). Чтобы узнать человека (даже серьёзно изменившего внешность после последней встречи), мозг задействует так называемую веретенообразную извилину для сведения всех черт лица воедино. Считается, что подобное сопоставление работает гораздо эффективнее, чем сравнение по отдельным чертам. Однако при этом также уменьшается значимость некоторых более тонких деталей. Большинство людей концентрируется на поверхностных характеристиках, таких как длина волос, причёска, брови. При этом, согласно исследованиям, смотрят люди сначала на глаза, затем на рот и нос. Кроме того, нельзя не отметить, что очевидным образом существуют как люди с максимально распространёнными чертами лица, так и обладатели чрезвычайно редких типажей. У людей из этих двух категорий количество двойников будет кардинально различаться.

Откуда же взялась теория шести двойников? Есть версия, что это не более чем красивая легенда — якобы одновременно в разных концах земли рождается семь близнецов. И хотя во Всемирной сети она появилась достаточно поздно (не раньше 2010-х годов), обилие индийских источников на ту тему, отсылки этнических индийцев к ”дедушкиным рассказам”, а также прямое упоминание преданий этого региона — всё это может говорить о том, что легенда берёт свои корни в индуистской мифологии. Тем не менее научного подтверждения теории шести двойников нет, как и строгого определения понятия ”двойник”.