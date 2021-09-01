За просмотр матчей сборной Эстонии и чемпионата Европы по футболу теперь придется платить

Nordic Entertainment Group (NENT Group) и УЕФА начали долгосрочное сотрудничество, чтобы сделать потоковую платформу Viaplay эксклюзивным местом показа отборочных матчей чемпионатов Европы и мира, а также Лиги наций УЕФА в Эстонии, Латвии и Литве в 2022-2028 годах. Поклонники футбольных сборных стран Балтии могут насладиться, как минимум, 60 играми своих национальных сборных и более чем 1200 матчами, проходящими по всей Европе. Прямые трансляции будут комментироватьтся на эстонском языке, а игра анализироваться в студии, сообщает пресс-релиз компании.

Стриминговая платформа Viaplay транслирует все крупные международные соревнования, включая отборочные матчи чемпионатов мира по футболу 2026, а также Евро-2024 и 2028. Финальный турнир чемпионата Европы в 2024 и 2028 годах можно будет увидеть в прямом эфире на платформе Viaplay. Соглашение о сотрудничестве также включает матчи Лиги наций УЕФА в 2022, 2024 и 2026 годах и финальный турнир Лиги наций УЕФА в 2023, 2025 и 2027 годах. Эстонский футбольный болельщик также сможет посмотреть все товарищеские матчи своей команды через Viaplay, как дома, так и за рубежом.

По словам Андреса Йенсена, президента и генерального директора NENT Group, они продолжат инвестировать в самые привлекательные виды спорта на рынке.

”Я с большой гордостью говорю о том, что Viaplay до 2028 года станет домом для сборных Эстонии, Латвии и Литвы. Получить эти права — большая честь, и любители футбола могут рассчитывать на трансляции мирового уровня с участием своих национальных сборных”, — добавил Йенсен.

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