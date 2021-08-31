Навальный рассказал о 30 выговорах в колонии и попросил расшифровать слово ”Б…ть”

В посте приводится пример обвинительной части одного из выговоров.

"При входе в кабинет, куда был вызван для объявления выговора, осужденный Навальный не представился по форме, употребил некультурные слова (Б…ть), при этом демонстративно снял куртку х/б, после чего без разрешения покинул кабинет".

Политик заявил, что не понимает, что за слово в скобках фигурировало в выговоре, и призвал своих подписчиков предлагать варианты ответов в комментариях.

"Теперь сижу и думаю: что за ”Б…ть” такая? Что я мог сказать в этой ситуации? ”Безблагодатность”? ”Богобоязненность”? ”Безбрежность”? ”Бихевиористичность”? ”Библиографичность”? ”Биотехнологичность”? Все не подходит. Взываю к коллективному разуму. Что (на ”Б…ть”) обычно говорит человек перед тем, как демонстративно снять куртку?"