Новости России
31.08.2021, 20:27

Навальный рассказал о 30 выговорах в колонии и попросил расшифровать слово ”Б…ть”

 (44)
REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo/ Scanpix
Политик Алексей Навальный за время нахождения в колонии получил 30 выговоров. Об этом говорится в его новом посте в инстаграме, пишет Meduza.

В посте приводится пример обвинительной части одного из выговоров.

"При входе в кабинет, куда был вызван для объявления выговора, осужденный Навальный не представился по форме, употребил некультурные слова (Б…ть), при этом демонстративно снял куртку х/б, после чего без разрешения покинул кабинет".

Политик заявил, что не понимает, что за слово в скобках фигурировало в выговоре, и призвал своих подписчиков предлагать варианты ответов в комментариях.

"Теперь сижу и думаю: что за ”Б…ть” такая? Что я мог сказать в этой ситуации? ”Безблагодатность”? ”Богобоязненность”? ”Безбрежность”? ”Бихевиористичность”? ”Библиографичность”? ”Биотехнологичность”? Все не подходит. Взываю к коллективному разуму. Что (на ”Б…ть”) обычно говорит человек перед тем, как демонстративно снять куртку?"

Оставить комментарий Читать комментарии (44)