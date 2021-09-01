С советами самого известного в мире сексуального терапевта к наилучшему сексу

В свои 93 года у доктора Рут простое и четкое сообщение всем парам. Пережив 2 развода и лишь после этого встретив своего Правильного Господина, она подводит итог, что сексуальная неудовлетворенность в отношениях, с этим можно справится, а вот интеллектуальная несовместимость не справится с зубчаткой повседневной жизни и приведет к разводу. Если твоя партнерша является твоей музой и лучшим другом, то исекс становится со временем лишь лучше.

Советы доктора Рут для улучшения сексуальной жизни:

Это нормально, что один партнер не получает достаточно секса или разнообразия

Муж и жена - это не сиамские близнецы, которые всегда хотят одного и того же. Иногда в отношениях именно женщина та, которая хочет больше секса и имеет проблемы с тем, что оргазмы становятся редкими, а иногда же это мужчина. Смиритесь с этим фактом! Внесите разнообразие в свою спальню и избегайте однообразных поз и рутины. Мастурбация - это нормальная часть любого отношения и секс-игрушки дадут иной опыт оргазмов. Если оральный секс является для тебя любимым видом, то стимулятор орального секса Spinjob 360º - это именно то, что тебе нужно.

У женщины должен быть вибратор

Женщины всегда знали, что наилучший клиторный массаж, который делает мужчина, это круговые движения вокруг клитора. Любимые вибраторы доктора Рут - это напоминающие электрическую зубную щетку, с точной вибрацией и гибкие жужжалки, низкий и сильные вибрации которых доводят до оргазма даже тех женщин, которым очень трудно достичь оргазма. Женщины всегда знали, что наилучший клиторный массаж, который делает мужчина, это круговые движения вокруг клитора.