”Шан-Чи и Легенда десяти колец”. Что же пошло не так? Киноблогер раскритиковал премьеру от Marvel

И поначалу фильм развивается в целом нормально. Уж на что я не фанат азиатской эстетики, но я кайфанул, например, с красивого боя в сказочном лесу. Понравилось дизайнерское решение с кольцами. В комиксах и, например, мультсериале ”Железный человек” эти кольца надевались на пальцы, и в кино это выглядело бы туповато и непрактично — попробуйте походить с кольцами на всех пальцах. Здесь их увеличили и сделали кольцами на запястья. Стало смотреться стильно и эстетично. Вообще Марвелу стоит почаще не бояться уходить от комиксовых канонов по части дизайна. Вспомните тех же людей Икс из начала нулевых — они носили чёрные кожанки, а не цветастый балаган костюмов из комиксов.

По сюжету главный герой Шан-Чи воспитывался в семье жестокого лидера Мандарина, который столетиями наводил страх на свох врагов. Но он сбежал от своего отца и решил жить в Америке мирной жизнью, больше никого не убивая и не тренируясь до кровавых мозолей.

И в вот киновселенная решила отправиться на территорию китайских сказок. Я по-прежнему остаюсь адептом научной и околонаучной фантастики, но всё же открыт для экспериментов и готов был посмотреть, что же авторы ”Шан-Чи” "намутят".

Киновселенная Марвел до определенного момента шла по, так сказать, научно-техническому пути, делая сюжеты более приближенными к научной фантастике. Даже Тор и Локи были не скандинавскими богами, а пришельцами, которые просто жили много лет. Но в какой-то момент в научно-технических рамках киновселенной стало тесно, и она постепенно начала заползать на территорию фэнтази. А после завершения Саги Бесконечности, похоже, окончательно решила там обосноваться. Кстати, вероятно, поэтому многим так не понравилась приземлённая ”Черная вдова”, хотя мне в целом фильм зашёл.

Но, как известно, бог троицу любит, и вот у меня появился третий фильм, который провалился ниже этой планки. Речь идёт о ”Шан-Чи и Легенде десяти колец”.

Даже так не полюбившиеся зрителям первый ”Тор” или ”Капитан Марвел” мне в целом зашли, а ”Невероятного Халка” с Нортоном я вообще очень люблю.

Знаете, я вообще очень благосклонно отношусь к киновселенной Марвел. Для меня у этого многолетнего киносериала практически нет фильмов, которые бы искренне не понравились. Я всегда говорил, что проекты киновселенной всегда держат определённую планку, ниже которой никогда не падают. Эта планка — оценка ”ну норм”. За всю историю киновселенной только два фильма для меня упали ниже этой планки — ”Железный человек-3” и ”Тор: Рагнарёк”.

Первая экшн-сцена с Шан-Чи — драка в автобусе — выглядела красиво, хоть и довольно надуманно и с физикой индийского кино. Кстати, такой вот индийской физики в этот фильм завезут вагон и маленькую тележку. Вспомним хотя бы драку на строительных лесах. И хоть я и не мог поверить в происходящее, но в какой-то момент начал получать от этого определенное удовольствие. Особенно после полноценного введения в сюжет Мандарина. Герой получился действительно интересным и неоднозначным. Хотя я, как ребёнок девяностых, до сих пор не могу понять, почему у него не зелёная кожа!

Но в какой-то момент фильм словно сворачивает куда-то не туда. Он начинает тонуть в этой азиатской эстетике и наконец превращается совсем уж в сказку а-ля ”Хроники Нарнии”. Если честно, на фоне ”Шан-Чи” мне даже в реалистичность ”Стражей Галактики” верится больше. А когда дело доходит до кайдзю-части, я понял, что для меня это уже too much. Этого я уже не смог перенести и проглотить. Извините, но я вырос на Тони Старке в железном ведре, который банду десяти колец сжигает из самодельных огнемётов. И в фильме про супергероя, владеющего боевыми искусствами, я жду боевых искусств, а не кайдзю-части.

Поэтому Чёрная вдова зашла мне гораздо сильнее, чем Шан-Чи. Хотя многим наверняка будет наоборот.

Конечно, есть в Шан-чи и положительные моменты. Например, девушка главного героя зачастую неплохо "хохмит." В отличие от привета из прошлого, который в этом кино смотрелся ни к селу ни к городу и только напомнил мне, как я ненавидел его в прошлом фильме. Хотя к девушке у меня другая претензия — мне не понравилось, что родственники её "шпыняют" за неамбициозность. Ну типа а что плохого быть маленьким человеком, который наслаждается жизнью? Хотя тут можно объяснить это тем, что она всё ещё живёт с мамой, и это может её раздражать. Но только зачем ей делать воинственную арку, если говорят, что она очень умная? Не все же должны стать воинами, почему бы не применить на практике её интеллектуальные таланты?