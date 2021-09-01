Trip vdvoem
01.09.2021, 16:35

ВИДЕО | Виртуальная экскурсия по парку Тондираба от блогеров RusDelfi

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Screenshot YouTube
Недавно открывшийся парк Тондираба — место, которое точно обязательно к посещению для всех уважающих себя таллиннцев (и не только). Но если возможности такой нет — не беда, авторы блога Trip vdvoem подробно покажут и расскажут о новой достопримечательности столицы.

Название Tondiraba в переводе означает болотный призрак (или приведение на болоте). Как можно понять из названия, в далёкие времена здесь находилось болото. Затем здесь стали добывать торф. К 1980 году болото высохло, заросло кустарником, а в 2021 здесь построили уникальный парк для всей семьи!

Несколько интересных фактов в цифрах: общая площадь — 29 гектаров, спортивно-игровая зона 5,7 гектара. Договорная стоимость примерно 6,7 миллиона.

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