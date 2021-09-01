ВИДЕО | Виртуальная экскурсия по парку Тондираба от блогеров RusDelfi

Название Tondiraba в переводе означает болотный призрак (или приведение на болоте). Как можно понять из названия, в далёкие времена здесь находилось болото. Затем здесь стали добывать торф. К 1980 году болото высохло, заросло кустарником, а в 2021 здесь построили уникальный парк для всей семьи!

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