В ласнамяэском лесу Сели появятся новая детская площадка, тренажеры и зона для собак

”Мы хотим превратить лес Сели в удобное и безопасное городское пространство, которое будет отвечать современным нуждам. Лес Сели должен стать местом притяжения в этом районе и поэтому мы добавили туда различные возможности для проведения досуга всей семьей. В ходе работ планируется максимально сохранить растущие в лесу деревья”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В лесу Сели появятся две детских площадки: одна для малышей в возрасте 0-3 лет и вторая для детей постарше. Также в южную часть леса добавится спортивная зона с тренажерами, а в центр — уютная зона отдыха. Также подумали и о собаках: в лесу Сели появится две отдельно стоящих площадки для выгулы больших и маленьких собак.

В лесу появятся скамейки с урнами для мусора и освещение, которое повысит видимость темных уголках и придаст ощущения безопасности. Также будут приведены в порядок идущие через лес дорожки и подходы к лесу.

Строительство семейной детской площадки и других элементов планируется начать в лесу Сели уже этой осенью. С эскизом леса Сели можно ознакомиться здесь.