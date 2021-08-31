Журналист рассказал, как свадьба эстонского чемпиона мира и русской гимнастки спасла его от скандала на национальной почве

- В ”Советском спорте” приходилось сочинять на социальные темы. Я приехал в Вильнюс и узнал, что тренеру по фамилии Костенко за воспитание ребят, которые стали юношескими чемпионами Европы, не дали звание заслуженного тренера. И написал об этой ситуации в ”СС”.

Прилетела телега, что я есть разжигатель межнациональной розни.

Надо как-то отмазываться. А тогда была как раз свадьба Хейно Эндена (чемпион мира 1982 года — прим. RusDelfi) с гимнасткой Белоглазовой. Я сделал в журнале ”Смена” очерк, который назывался ”Мелодия на два голоса”. Председатель совета национальностей всем показывал эту заметку: вот, мол, как нужно работать, русская девушка и эстонский парень, спортсмены, наши, красивые, замечательные. Кудрявцев, главный редактор ”Советского Спорта”, позвонил в ЦК КП Литвы и сказал, что такой человек как я не мог разжигать межнациональную рознь. А до этого он хотел меня разорвать: ”Что ты наделал, козел, молодой и глупый, подставил нашу газету”, — говорит Микулик.

Также он признался в любви таллиннскому "Калеву" советских времен:

- Я очень любил ”Калев”, их называли ”академики”. Они раздражали всех: тогда было 30 секунд на атаку, и вот они меланхолично убивали время и бросали на 29-30 секунде. Невозмутимые эстонские парни не обращали внимания. Там был такой Прийт Томсон. Он стоял в углу как памятник: ему давали мяч, и все бежали защищаться, потому что не попасть он не мог. Позже познакомился с ним ближе среди ветеранов. Его по-прежнему ненавидели: потому что все остальные бегали, а он как статуя стоял, так и стоит. Или Яак Липсо, который делал свой полукрюк, тоже не смотрел на кольцо, — вспоминает журналист.

В другом эпизоде интервью Микулик рассказывает о баскетболисте Яаке Салуметсе, который должен был оказаться в легендарной советской сборной 1972 года.