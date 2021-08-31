Российского триатлониста подозревают в употреблении ЭПО. Он выступал на Олимпиаде в Рио

В допинг-пробе 34-летнего россиянина обнаружен рекомбинантный эритропоэтин, говорится в сообщении. Проба была взята во время чемпионата Европы 2021 года, который проходил в июле. Брюханов не выступал на Олимпиаде в Токио, однако 5 лет назад вышел на старт соревнований в Рио-2016, где не добрался до финиша.