Другие виды
31.08.2021, 09:22

Российского триатлониста подозревают в употреблении ЭПО. Он выступал на Олимпиаде в Рио

 (5)
Александр Брюханов (в синем) во время соревнований
Александр Брюханов (в синем) во время соревнований
Фото: Bertram Malgas/ZUMAPRESS.com
Триатлониста из России Александра Брюханова подозревают в том, что он нарушил антидопинговые правила. Об этом сообщает Международный союз триатлона.

В допинг-пробе 34-летнего россиянина обнаружен рекомбинантный эритропоэтин, говорится в сообщении. Проба была взята во время чемпионата Европы 2021 года, который проходил в июле. Брюханов не выступал на Олимпиаде в Токио, однако 5 лет назад вышел на старт соревнований в Рио-2016, где не добрался до финиша.

Отметим, что теперь российский спортсмен имеет право запросить анализ пробы В и оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)