31.08.2021, 09:22
Российского триатлониста подозревают в употреблении ЭПО. Он выступал на Олимпиаде в Рио(5)
Фото: Bertram Malgas/ZUMAPRESS.com
Триатлониста из России Александра Брюханова подозревают в том, что он нарушил антидопинговые правила. Об этом сообщает Международный союз триатлона.
В допинг-пробе 34-летнего россиянина обнаружен рекомбинантный эритропоэтин, говорится в сообщении. Проба была взята во время чемпионата Европы 2021 года, который проходил в июле. Брюханов не выступал на Олимпиаде в Токио, однако 5 лет назад вышел на старт соревнований в Рио-2016, где не добрался до финиша.
Отметим, что теперь российский спортсмен имеет право запросить анализ пробы В и оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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