Кайрат Оразбеков: успешное выступление сборной Казахстана в Литве – наш приоритет

В предстоящем сезоне «Кайрат» будет предпринимать очередную попытку покорить Лигу чемпионов УЕФА, а сборной Казахстана предстоит участие в финальной части мирового первенства. Насколько обе команды готовы к этим серьезным испытаниям?

Как вы знаете, чемпионат мира в Литве, в связи с пандемией коронавируса, был перенесен с осени 2020-го года на осень 2021-го. Конечно, это внесло определенные коррективы, а вместе с ними и создало проблемы для всех команд, участвующих в Лиге чемпионов УЕФА – в данном случае это «Кайрат» с «Атырау». Календари подготовки клубов и сборной практически совпадают. Обычно клубы начинают подготовку к еврокубкам в августе, но сейчас в это же время сборная начинает готовиться к мировому первенству. А «кайратовцы» и в сентябре не смогут заниматься в полном составе, так как многие из них – сборники. В предстоящем сезоне график будет по-настоящему забойным – причем как международный, так и внутренний. Сентябрь – чемпионат мира в Литве, октябрь – Кубок Казахстана и матчи Элитного раунда Лиги чемпионов. Не будем забывать, что уже в январе пройдет Евро-2022 в Амстердаме, где наша сборная будет выступать в качестве одного из фаворитов. Нам предстоит очень тяжелый, но безумно интересный год. Мы постараемся показать красивый футзал и порадовать наших болельщиков.

Если бы вам сказали выбрать одно из двух: победа «Кайрата» в ЛЧ или призовое место сборной на чемпионате мира в Литве?