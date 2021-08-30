Кайрат Оразбеков: успешное выступление сборной Казахстана в Литве – наш приоритет
В предстоящем сезоне «Кайрат» будет предпринимать очередную попытку покорить Лигу чемпионов УЕФА, а сборной Казахстана предстоит участие в финальной части мирового первенства. Насколько обе команды готовы к этим серьезным испытаниям?
Как вы знаете, чемпионат мира в Литве, в связи с пандемией коронавируса, был перенесен с осени 2020-го года на осень 2021-го. Конечно, это внесло определенные коррективы, а вместе с ними и создало проблемы для всех команд, участвующих в Лиге чемпионов УЕФА – в данном случае это «Кайрат» с «Атырау». Календари подготовки клубов и сборной практически совпадают. Обычно клубы начинают подготовку к еврокубкам в августе, но сейчас в это же время сборная начинает готовиться к мировому первенству. А «кайратовцы» и в сентябре не смогут заниматься в полном составе, так как многие из них – сборники. В предстоящем сезоне график будет по-настоящему забойным – причем как международный, так и внутренний. Сентябрь – чемпионат мира в Литве, октябрь – Кубок Казахстана и матчи Элитного раунда Лиги чемпионов. Не будем забывать, что уже в январе пройдет Евро-2022 в Амстердаме, где наша сборная будет выступать в качестве одного из фаворитов. Нам предстоит очень тяжелый, но безумно интересный год. Мы постараемся показать красивый футзал и порадовать наших болельщиков.
Если бы вам сказали выбрать одно из двух: победа «Кайрата» в ЛЧ или призовое место сборной на чемпионате мира в Литве?
Совместно с Казахстанской федерацией футбола в приоритет мы поставили успешное выступление сборной на чемпионате мира. Как член исполкома КФФ, как гражданин Казахстана, безусловно, я выбираю призовое место национальной команды на мундиале. Мы давно идем к решению этой сложной задачи, нас уже все знают, как сильную сборную, наши успехи и рейтинг подтверждают это. Думаю, нам по силам будет выступить успешно на ЧМ в Литве, готовим сюрпризы для грандов, чтобы достичь тех целей, которые перед нами поставит федерация. Но и «Кайрат» мы будем готовить серьезно, пусть и в экстремально сжатые сроки. Впрочем, алматинскому клубу к этому не привыкать, и богатый международный опыт нам в этом, думаю, поможет. А если возникнет острая необходимость, мы вместе с тренерским штабом приняли решение, что в Кубке Казахстана будет выступать наша юношеская команда.
Что посчитаете большим успехом для сборной Казахстана на ЧМ, что – выступлением в свою силу, а что – провалом?
Большим успехом я бы посчитал выход сборной Казахстана в финал чемпионата мира. Выступление в свою силу – четвертьфинал, о провале ни я и никто в команде даже не думает.
Давайте теперь поговорим о клубных делах. Сильно ли изменится состав «Кайрата» перед стартом нового сезона?
Селекция у нас продолжается, но она на этот раз, если так можно выразиться, суперточечная - «Кайрат» занимается поиском «столба». В целом же, состав уже почти полностью укомплектован. Думаю, в ближайшее время состав «Кайрата» будет опубликован, команда уже готова к решению всех задач, которые, по традиции, будут поставлены самые максимальные.
В минувшем сезоне алматинцы выиграли чемпионат Казахстана в режиме полного отсутствия сопротивления. Насколько сильно слабая конкуренция внутри страны сказывается на выступлении «Кайрата» на международной арене?
Немного не соглашусь. Наоборот, радует то, что с каждым годом чемпионат Казахстана становится все более конкурентоспособным и, не побоюсь этого выражения, профессиональным. Видна работа КФФ и всей футзальной общественности, проведена огромная работа – футзал стал одним из самых массовых видов спорта в Казахстане. А массовость непременно даст свои плоды, и вы увидите, что в самое ближайшее время этот потенциал даст свои результаты, у нас будут появляться новые фамилии. Появятся не только новые игроки, но и новые клубы, которые решат все вопросы с поставкой кадров для национальной сборной.