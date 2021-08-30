Фонд интеграции поддержит проведение в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий. Подавайте заявки!

Ходатайства можно подать до 30 сентября 2021 года. Тур подачи заявок финансирует Министерство финансов.

”Регион Ида-Вирумаа уже зарекомендовал себя как место проведения интересных мероприятий. По результатам весеннего тура подачи ходатайств, мы поддержали, например, проведение фестиваля Station Narva 2021, международный театральный фестиваль на тему свободы и Нарвский энергозабег 2021. Все эти мероприятия обогащают местную культурную жизнь и экономику”, — сказал министр государственного управления Яак Ааб. ”Конечно, есть еще место и для новых мероприятий! Призываю учреждения и организации активно участвовать в конкурсе на поддержку проведения спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вирумаа”, — добавил министр.

”Способствуя проведению в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий, мы сможем укрепить связи этого уезда с другими регионами страны, способствовать налаживанию ежедневных контактов и общения между представителями разных культур, а также более широкому использованию эстонского языка в Ида-Вирумаа”, — сказала руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп-Бентон.

Бюджет тура подачи ходатайств составляет 180 209,28 евро. Минимальная сумма поддержки составляет 10 000 евро, а максимальная — 25 000 евро на ходатайство.

Мероприятия, для организации которых представляется заявка, должны иметь уездное значение, и в них должно участвовать не менее 1000 человек. Поддержка выделяется как впервые организуемым мероприятиям, так и тем, которые проводятся повторно. Период реализации проектов 30.08.2021 — 30.06.2022.

Ходатайства о предоставлении поддержки можно подать через информационную систему Министерства культуры. С дополнительной информацией об условиях тура подачи ходатайств можно ознакомиться ЗДЕСЬ.