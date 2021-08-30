"Фольксваген" прекращает выпуск автомобилей с механической коробкой передач

Причина такого решения — популярность автомобилей с автоматической коробкой передач, а также постепенный переход на производство электромобилей.

Первая модель, которая будет производиться исключительно с автоматической коробкой передач, — это VW Tiguan 3-го поколения, который выйдет в свет в 2023 году.

По данным исследовательской компании Jato, из 5838 моделей всех производителей в Германии в настоящее время только 1870 оборудованы механической коробкой передач. Из них 218 имеют пятиступенчатую и 1652 шестиступенчатую.

Такое же решение в прошлом приняла компания Mercedes, которая некоторое время назад объявила, что больше не будет продавать автомобили с механической коробкой передач.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.