Окончание Дней Ласнамяэ: день батутов, молодежный фестиваль и ночь древних огней

”На этих выходных в Ласнамяэ проходит особенно много увлекательных мероприятий именно в парках. В субботу дети и подростки смогут здорово провести время в парке Кивила, а вечером ждем всех гостей вне зависимости от возраста в парк Паэ, где можно будет насладиться магическим световым представлением во время Ночи древних огней. А с воскресенья гостей ждет парк Тондираба, уникальный как своей многообразной природой, так и различными решениями и возможностями”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

День батутов пройдет в парке Тондилоо, также известном в народе как парк Кивила. Батуты расположены неподалеку от стадиона Гимназии Куристику и открыты с 10 до 20 часов лишь один день, 28 августа. Посещение батутов бесплатно. Из-за размеров конкретного батута на некоторых из них могут быть возрастные ограничения. Поскольку на некоторых батутах одновременно может находиться определенное число детей, то следует учесть, что возможны очереди.

В том же парке, но в паре сотен метров от батутов на спортплощадке Кивила в тот же день с 15 до 21 часа пройдет Молодежный фестиваль конца лета, где можно будет заняться киикингом (качание на качелях) и паркуром, поиграть в большие уличные игры, уличный футбол и настольный теннис, принять участие в мероприятиях, связанных с искусством и уличным искусством, а также в других интересных мастерских. Управа района Ласнамяэ проводит Молодежный фестиваль совместно с Ласнамяэским молодежным центром и отделом молодежной работы

Ночь древних огней в Ласнамяэ начнется в субботу в 20:30 и продлится до полуночи, когда на озере Паэ и в одноименном парке запылают десятки костров и заиграют своими лучами различные световые инсталляции. Различные световые решения создадут красивую игру света на протяжении нескольких часов. Благодаря светильникам происходящее в парке Паэ будет видно по всему Таллинну.