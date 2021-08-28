Выезжают, избивают, похищают. Азербайджанских оппозиционеров преследуют даже в эмиграции

Мамедова помиловали, и он уехал в Турцию, где вскоре и погиб.

5 мая 2021-го в Стамбуле нашли тело активиста Байрама Мамедова, он утонул в море. Мамедов получил в Азербайджане срок — официально за участие в обороте наркотиков. Неофициально: за граффити "Долой систему" на памятнике Гейдару Алиеву, который во-многом и создал политику современного Азербайджана.

Это уже третий смертельный инцидент с азербайджанскими активистами за рубежом. 15 января полиция Бельгии нашла в реке тело политического эмигранта Вугара Рза. Он пропал без вести за неделю до этого.

Власти Грузии две недели скрывали этот инцидент. О смерти Бакиханова узнали и сообщили такие же политические эмигранты — они начали самостоятельно его искать, когда он перестал выходить на связь.

Живущий в Грузии азербайджанский правозащитник Автандил Мамедов не верит в самоубийство Бакиханова: у него были планы на жизнь, он искал в Грузии работу. И в день своей смерти нашел ее — в том самом отеле, с крыши которого он и упал.

14 июля, на следующий день после публикации видео о своем избиении Бакиханов погиб — выпрыгнул с крыши отеля в центре Тбилиси. МВД Грузии расследует дело по статье "Доведение до самоубийства".

Бакиханов воспринял угрозу серьезно; он уехал в Грузию и попросил там политического убежища. 12 июля его избили в Тбилиси, нападавших он сам назвал азербайджанцами, с которыми он познакомился незадолго до этого.

"Они мне открыто говорили, что или ты уедешь из страны, или мы тебя убьем. Или сделаем так, что сам себя убьешь", — рассказывал активист.

Его звали Гусейн Бакиханов. 7 мая он принял участие в акции протеста в Баку. Его задержали и дали 15 суток ареста, а после выхода на свободу Бакиханова, по его словам, избили полицейские.

"Я не верю, что это случайность, так как оставалось пару дней до того, как я должен был получить ID-карту беженца", — говорит 12 июля (видео выложено 13-го) в своем блоге бородатый парень в белой майке. Он сидит внутри машины скорой помощи, на его лице следы ударов.

"Мы тебя убьем или сделаем так, что сам себя убьешь"

"Я пришел вечером домой, смотрю — следят, и сразу видно, что это не украинцы, а наши", — вспоминает Гусейнли. Как только он поднялся в квартиру, в дверь постучали, и он открыл. Пришедшие сказали, что они из Интерпола и собираются экстрадировать его в Азербайджан.

Гусейнли несколько раз сменил съемную квартиру, но его все равно нашли. Он уверен, что такое нельзя было сделать без помощи украинских спецслужб.

Он говорит, что следить за ним начали сразу после выхода из СИЗО. "Однажды меня сфотографировали на Крещатике и прислали мне фото с неизвестного номера, — рассказывает он, — Может, хотели напугать". Иногда к нему подходили в городе люди (журналист считает, что азербайджанцы), но с ним все время кто-то был рядом — друзья или коллеги.

"За меня вступились местные правозащитники, а суд освободил меня по поручительству Бориса Захарова, главы Хельсинской гражданской группы Украины, — рассказывает журналист, — А тем временем прокуратура украла мой паспорт".

Его задержали в киевском аэропорту, когда он хотел вернуться в Амстердам. По словам журналиста, он провел две недели в СИЗО, а суд рассматривал решение о его экстрадиции в Азербайджан, который объявил Гусейнли в розыск через Интерпол. На родине журналиста обвиняли в незаконном пересечении границы в 2008 году, использовании подложных документов и финансовом мошенничестве.

Гусейнли был активным противником действующей власти. Он уехал в Нидерланды девять лет назад и работал журналистом в оппозиционной газете "Азадлыг" ("Свобода" — в переводе с азербайджанского).

"Все, что произошло, для меня было полным сюрпризом, — рассказывает он Би-би-си, — И если бы я не качал права и за меня не вступились правозащитники, меня бы наверняка похитили и привезли в Баку".

В сентябре 2017 года уроженец Азербайджана и гражданин Нидерландов Фикрет Гусейнли приехал из Амстердама в Киев на три дня. Однако он остался на Украине на полгода, за это время он отсидел в СИЗО, стал объектом для слежки, а затем жертвой избиения.

"Я им сказал, что если вы действительно из Интерпола, должно быть решение суда об экстрадиции", — говорит он. Тогда его попытались увести силой, ударили и выбили зуб. На шум вышли соседи. Увидев их, похитители убежали.

За Фикрета Гусейнли вступились правозащитные организации и ПАСЕ. В апреле 2018 года он смог получить обратно свой паспорт и вернуться в Амстердам.

"Друзья в Киеве сказали, что за мной идет слежка, и меня задержат прямо в аэропорту, чтобы отправить в Баку, — утверждает он, — Поэтому я купил билет на самолет, а сам той же ночью поехал во Львов и уже там пересек границу с Евросоюзом".

Европарламент, который был не против

Правозащитница Лейла Юнус вместе с мужем, известным в Азербайджане историком Арифом, тоже живет в Нидерландах. Она переехала туда в 2015 году сразу после того, как их с мужем освободили из тюрьмы. Они отсидели полтора года по обвинению в экономических преступлениях. Международные организации называли политзаключенными и Лейлу Юнус, и многих других правозащитников и журналистов, арестованных в 2014 году.

По ее словам, азербайджанским властям до 2014 года не было смысла преследовать за границей своих критиков. Тогда правозащитники и журналисты могли работать и внутри страны, а давление на них было не таким сильным.

Лейла Юнус говорит, что проблемы начались в 2013 году, когда Европарламент проголосовал против принятия резолюции о политзаключенных в Азербайджане. Большинство депутатов сочли ее неубедительной.

В Баку поняли, что могут не бояться санкций, говорит Юнус. Тогда же начались аресты, многие представители оппозиции покинули страну и стали критиковать режим из-за границы.

"Многие уехали, кто в Германию, кто в Америку, и он [президент Алиев] думает, что вот они уехали и будут болтать? Я их и там достану, — говорит Лейла Юнус Би-би-си. — Он почистил все в Азербайджане, а теперь он чистит за пределами Азербайджана".