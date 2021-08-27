ВИДЕО | В России разбился четвертый военный самолет за месяц

"В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает", — заявили в пресс-службе. Там не уточнили, получили ли летчики какие-либо травмы. По данным источника РИА "Новости", экипаж доставлен в больницу в Верещагинском районе Пермского края.

Позже агентство ТАСС оообщило, что пилотов самолета перевезут в лечебное учреждение в Перми.

”После приземления [летчики] самостоятельно дошли до деревни Заполье и по телефону связались с командованием”, — сказал источник агентства.

Он сообщил, что по предварительным данным, у них диагностированы переломы рук. Как уточнил источник, у одного летчика, предположительно, сломаны обе руки, а у второго — одна.

Бомбардировщик упал в лесистой местности

Бомбардировщик выполнял перелет к авиаремонтному предприятию. Боекомплекта на его борту не было. Су-24 упал через несколько минут после взлета, в лесистой местности, на земле разрушений нет. Предварительная причина катастрофы — отказ техники.

Кадры с места падения Су-24 под Пермью: pic.twitter.com/dOPXW5sTcG — Известия (@izvestia_ru) August 27, 2021

Су-24 — советский, позднее — российский сверхзвуковой бомбардировщик. Он разработан в Опытном конструкторском бюро Сухого. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Принят на вооружение в 1975 году, всего выпущено около 1400 таких самолетов. Сейчас на вооружении Воздушно-космических сил России находится модернизированная версия фронтового бомбардировщика — Су-24М2, уточняет "Интерфакс".

Различные модификации Су-24 в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне, Грузии и Сирии.

Серия крушений российских военных самолетов

Ранее, 18 августа, сверхзвуковой истребитель МиГ-29СМТ разбился во время тренировочного полета в Астраханской области, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Пилот погиб.