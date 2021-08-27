”Манчестер Юнайтед” объявил о переходе Криштиану Роналду

”Манчестер Юнайтед” рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с ”Ювентусом” о переходе Криштиану Роналду при условии согласования личных условий, получения визы и результатов медицинского обследования”, — говорится в заявлении клуба.

Роналду уже выступал за ”Манчестер Юнайтед” в период с 2003 по 2009 год. За это время он трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого в составе МЮ он выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, напоминает РБК.