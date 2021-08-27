Завтра в Ласнамяэ по озеру Паэ проплывут древние огни

”Зажжение древних огней — это давняя традиция, и я рад, что мы впервые принесли ее в Ласнамяэ. Приглашаю всех таллиннцев в парк Паэ, чтобы испытать этот магический опыт, ведь вдобавок к кострам мы также покажем яркое световое шоу”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Древние огни будут гореть по всей Эстонии 28 августа на закате, то есть в 20:30. Ночь древних огней в парке Паэ станет особенной, поскольку там используются как современные пиротехнические решения, так и традиционные костры, которые составят единое целое. По озеру Паэ будут плавать понтоны, с которых в воздух полетят кометы и другие фигуры, а небо раскрасят водостойкие светильники, которые создадут световую крышу над всем парком.

”Вся художественная и световая концепция Ночи древних огней в Ласнамяэ выстроена на принципах видимости и рассредоточенности. Благодаря светильникам происходящее в парке Паэ будет видно по всему Таллинну. По территории парка Паэ распределено более 40 очагов, где можно будет увидеть пламя разных цветов. Очаги образуют путь, который создаст ощущение мистической прогулки по знакомым дорожкам в парке”, — рассказал о концепции художник по свету и продюсер Каспар Лоотсманн.

Ночь древних огней начнется в Ласнамяэ в 20:30 и продлится до полуночи, но некоторые пиротехнические шоу будут идти в промежутке с 21 до 23 часов. На мероприятии не проводится проверка COVID-сертификатов, поскольку большая территория парка Паэ позволит рассредоточиться по парку и насладиться представлением с соблюдением безопасной дистанции.

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