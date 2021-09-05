"Все очень плохо и будет хуже": врач-хиропрактик рассказал о своей профессии и о том, что происходит со здоровьем современного человека
Как говорится, пока мы двигаемся — мы существуем. И сегодняшний мой гость расскажет о том, насколько эта фраза правдива. Олег Аносов из маленького городка Раквере выбрал крайне важную профессию — профессию доктора.
Кем ты работаешь?
Я доктор-хиропрактик или мануальный терапевт. Отличаюсь от остальных ”костоправов” тем, что у меня есть медицинское образование.
Почему именно эта сфера медицины тебя заинтересовала?
Уже со средней школы я знал, что пойду в медицину. Надо сказать большое спасибо родителям, что в один момент моей подростковой жизни со мной провели хорошую беседу, объяснили, как выбрать профессию. Сделал я это сам, но меня направляли в нужную сторону. Мне нравилась биология и химия, самое логичное было идти в медицину. Я всегда считал, что профессия не только должна нравится, но и кормить. Изначально был план, что я иду на дантиста, но попав на день открытых дней в Тарту, я понял, что это не мое. Тогда я подумал, что для меня интереснее механика тела. И уже будучи в Англии, я побывал на дне открытых дверей там и понял, что мануальная терапия разожгла во мне интерес. Таким образом пришел я к этому случайно, но изначально имел примерное понимание своего профиля.
Получаешь ли ты удовольствие от работы?
Определенно да. Разговаривая с молодыми пациентами, я всегда пытаюсь донести, что профессия должна нравится. Надо прислушиваться к тому, что внутри. Я получаю удовольствие, и поэтому могу ставить глобальные цели и есть силы на работу.
Где ты учился?
Учился я в Англии, в общей сложности на это ушло 7 лет. На тот момент, когда я поступал, хиропрактика отличалась от того, что было в Эстонии. В Прибалтике этому не учат, такое образование доступно в лимитированном количестве стран, например в Испании, Франции, Швейцарии и так далее. В Англии и в большинстве стран мира это все-таки медицинская профессия, и если в Эстонии можно сделать курсы, то там вы получаете образование медицинского уровня. Соответственно, есть определенные условия поступления. Я заканчивал гимназию в Эстонии, и на тот момент были следующие условия: можно поступить на любой факультет, кроме медицинского. Прежде всего надо закончить колледж, который похож на гимназию, но там изучается до 5 предметов, они являются основой для поступления в университет. Я попал в колледж в Рединге, провел я там 3 года. После поступил в университет в Абингдоне. Программа обучения была очень увлекательной, но самое замечательное то, что сразу же начинается практика. Группы маленькие, нас было примерно 20 человек. Поступая в колледж, мне ничего не надо было сдавать, государственного экзамена вполне хватило. Но если бы я сразу поступал в университет, то надо было бы сдавать IELTS.
Сложно ли было все бросить и уехать? Что послужило стимулом?
Это остается загадкой, как я и мои родители согласились на эту авантюру. Я всегда был домашним ребенком, и тут спонтанно было принято решение, что я уезжаю в Англию. К нам в школу пришли работники одной фирмы и предложили поехать учиться за границу. Я выслушал и подумал, что хочу. Возможно, это потому что хотелось вырваться и попробовать себя, но свою роль сыграло еще и то, что что я не понимал сложности переезда. Самое интересное — я не переживал, мне не было страшно уезжать. Родители поддержали меня и морально, и финансово.
Расскажи о своих университетских буднях
У меня были интересные будни в университете. Если сравнивать с Эстонией, то в Англии первый год максимально лояльный. Нагрузка в университете минимальная, и сессия за первый год не идет в учет финальной оценки. На медицинском, правда, сразу начинается учеба. В Англии очень распространено то, что первый год ученики максимально отдыхают и тусуются. Если хватит здоровья, то первый курс пройдет очень весело.
Когда я учился в колледже, мне помогали родители и английское государство. В колледже я каждый день получал очень много новой информации, но самое тяжелое было то, что учишься на иностранном языке. Было очень трудно, все было в новинку. Но я влился и начал все с чистого листа.
забавно, что когда я только приехал, я не знал на города, но местных правил. Например, я не мог купить кухонный нож, потому что мне не было 21 года. Приходилось самому решать подобные ситуации. Зато я получил огромный жизненный опыт.
На второй год проживания я нашел подработку, мыл посуду в турецком ресторане. Со временем стало легче, перебравшись в Оксфорд, начал активно работать. Английское государство платило за образование и давало грант на жилье. Но данной суммы не хватало. Работал барменом, официантом, продавал на футбольном поле пиво, чипсы и так далее. Грубо говоря, я учился 4 дня, а выходные проводил на работе. Последний год я работал в клинике при университете, но это не оплачиваемо. (интернатура).
Насчет оплаты, первые три года стоили каждый по 4 тысячи, а последний 6. Государство покрывало до 4 и из своего кармана надо отдать 2 тысячи.
Трудно ли было найти работу и где ты работаешь сейчас?
Начиная с первого года в университете, я получал визуальный опыт и еще ездил смотреть, как работают другие специалисты-клиники. После я решил, что вернусь в Эстонию и буду развиваться в родной стране. По приезде сразу же стал работать. Открыл свой первый кабинет в Раквере, далее спустя полгода была открыта клиника в Таллинне.
Хиропрактика — актуально?
Сказать ”очень” — это мало сказать. Мы занимаемся всей механикой тела и к нам обращаются люди с болью в колене, пояснице, голове. Но это не ограничивается только проблемами, мы также улучшаем состояние тела. Человеческое здоровье всегда будет в тренде.
Как ты искал клиентов?
Сейчас пойдет разговор о бизнесе. Его начало было очень тяжелое, со скрежетом. Обучаясь в Англии, я впитал базовые моменты, которые работают там. Хорошим примером можно назвать врачебную этику. Так же понял как там работает реклама и понимание людей, но в Эстонии это не сработало. Рынок оказался совсем другим и начинали со всех фронтов. Это были газеты, журналы, ТВ, интернет, радио, листовки. Увы, люди имеют определенный менталитет и для них это может быть необычным и непривычным поэтому процесс затянулся.
Сколько длится твой рабочий день и на сколько ты отдаешься своей работе?
Рабочий день длится слишком долго, ведь я работаю сам на себя. У меня нет понятия ”рабочий день”, я сам работодатель. Иногда не могу сказать ”нет”, ведь пациентам нужен доктор в ближайшем времени. Это приводит к тому, что я работаю по 12 часов и потом еще доделываю нужные пункты (файлы, чеки и т.д.) онлайн. Из 10 баллов отдаю себя на 12 работе. Но при этом всем я люблю свое дело.
Как проходит лечение? Что происходит в кабинете?
Прежде всего, хиропрактик — работник первого уровня. Это значит, что человек приходит с жалобой и никаких диагнозов у него нет. Сначала хиропрактик собирает анамнез (анкета, в которой прописано все о теле, максимальное количество информации). С помощью данного теста можно поставить диагноз с точностью до 80 процентов. Далее ортопедические тесты, которые помогают сузить диагноз до 1-2 вариантов, исходя из полученной информации назначается план лечения. Процедуры могут варьироваться поскольку есть много разных инструментов-техник. Сеанс включает в себя работу с мягкими тканями (мышцы, связки, сухожилия) и с костными тканями (скелет, суставы). Работа с мышцами похожа на глубокий, спортивный массаж. Всегда ориентируемся на пациента и его болевой порог.
В моем арсенале есть 15-20 техник, чтобы решить проблему человека. К каждому стараюсь найти идеальный подход, что пациент был доволен и получил нужный результат.
Как находишь общий язык с клиентами?
Очутившись в Англии, мне пришлось подстроиться под ту среду. Это помогает мне в работе, ведь я научился быть пластичным. Контингент на моей работе очень разнообразный и с каждым я могу о чем-то поговорить.
А с чем чаще всего обращаются?
Обращаются с болью. Увы, это так. На первом месте — боль в пояснице. Далее — боль в шее. Я считаю, что надо при первом же звонке приходить на проверку. В идеале было бы лучше, чтобы люди поддерживали здоровье, а не восстанавливали.
Сильно ли человечество портит свое здоровье в 21 веке? Какой должен быть образ жизни?
Все очень плохо и будет хуже. Мы все меньше двигаемся, ведь все стало слишком удобно, для этого не надо двигаться. Для здоровья нужны разноплановые нагрузки. Надо заниматься всем по чуть чуть, умеренно. Идеальный образ жизни — делать все, зная меру.
Были ли случаи, когда не знал, как лечить?
Кажется, да. Я всегда честно говорю, если не имею понятия, как помочь. В моей практике были такие случаи, расскажу один. Ко мне пришел мужчина, который прыгнув в бассейн, получил онемение ноги. Нога стала холодной, чувствительности нет. Я решился взяться, но тоже не понимал, что делать, однако нашел зону, в которой что-то не так с нервом. Мы поработали и нога стала теплее, зона онемения сместилась. Пациент почувствовал себя лучше. После нескольких визитов зона стала примерно с двухевровую монету, и нога стала нормально функционировать. Я всегда пробую помочь.
Какой дадите совет, чтобы оставаться здоровым?
Прежде всего двигаться. Умеренные и различные физические нагрузки и баланс в питании, работе — успех. Также не стоит курить, ведь никотин не дает впитываться жидкости в межпозвоночные диски.
Опиши работу одним словом
На данный момент это моя жизнь, ведь я постоянно работаю. Я выбрал то, что мне нравится, и для меня хорошо подходит фраза: "выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни”.
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