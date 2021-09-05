"Все очень плохо и будет хуже": врач-хиропрактик рассказал о своей профессии и о том, что происходит со здоровьем современного человека

Как говорится, пока мы двигаемся — мы существуем. И сегодняшний мой гость расскажет о том, насколько эта фраза правдива. Олег Аносов из маленького городка Раквере выбрал крайне важную профессию — профессию доктора.



Кем ты работаешь?

Я доктор-хиропрактик или мануальный терапевт. Отличаюсь от остальных ”костоправов” тем, что у меня есть медицинское образование.

Почему именно эта сфера медицины тебя заинтересовала?

Уже со средней школы я знал, что пойду в медицину. Надо сказать большое спасибо родителям, что в один момент моей подростковой жизни со мной провели хорошую беседу, объяснили, как выбрать профессию. Сделал я это сам, но меня направляли в нужную сторону. Мне нравилась биология и химия, самое логичное было идти в медицину. Я всегда считал, что профессия не только должна нравится, но и кормить. Изначально был план, что я иду на дантиста, но попав на день открытых дней в Тарту, я понял, что это не мое. Тогда я подумал, что для меня интереснее механика тела. И уже будучи в Англии, я побывал на дне открытых дверей там и понял, что мануальная терапия разожгла во мне интерес. Таким образом пришел я к этому случайно, но изначально имел примерное понимание своего профиля.

Получаешь ли ты удовольствие от работы?

Определенно да. Разговаривая с молодыми пациентами, я всегда пытаюсь донести, что профессия должна нравится. Надо прислушиваться к тому, что внутри. Я получаю удовольствие, и поэтому могу ставить глобальные цели и есть силы на работу.

Где ты учился?