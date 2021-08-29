Хочу бургер — и баста! Фитнес-блогер рассказала, где найти фастфуд, который не навредит фигуре

Все худеющие как огня боятся фастфуда.

Откуда-то пришло мнение, что если продукт полезен, то от него не потолстеешь. А вот чуть понюхаешь бургер — и сразу плюс 5кг.

Давайте разберёмся, так ли это.

Основой похудения является дефицит калорий. То есть по большому счету не имеет значения, добираете вы свою норму калорий куриной грудкой и гречкой, или пиццей и бургерами. Главное — не есть больше нормы.

Проблема в том, что при похудении норма калорий как правило невелика, а весь фастфуд калориен. Если взять большой бургер, то для среднестатистической худеющей женщины с номой калорий в день 1600 такой бургер может по калориям составлять половину дневного рациона (ли даже 2/3)… Именно поэтому и советуют переходить на домашнюю еду собственного приготовления, без фритюра и жирных соусов, чтобы калорийность блюда была не слишком высока, а блюдо насыщало.

Но среди нас есть не только кулинары-любители, но и занятые офисные работники, и многодетные мамы, и просто те, у кого жизнь "на бегу" и без фастфуда — никак.

Не отчаивайтесь, берите на заметку советы ниже, и фастфуд никак не испортит вашу фигуру, а кто-то сможет сбросить ненавистные 2-5 кг, не сильно изменяя свои вкусовые привычки.

Макдональдс

Выбирайте простой чизбургер и салат Цезарь . Заправку в салат не добавляйте.

Общее количество калорий — 580

Бургер кинг

Барбекю Чикен Врап или Воппер и зелёный салат Микс — 400 калорий

В Бургер Кинг есть опция "собрать самому свой бургер при заказе", которая позволяет указать, какие ингредиенты добавить или убрать. Я всегда беру бургер без майонеза, добавляю в него больше зелени и снимаю верхнюю булку

Circle K — кладезь полезного фастфуда. Там продаются бутерброды и салаты Fitlap, все в пределах 400-500 калорий, выбирай на свой вкус и ешь на здоровье без вреда для фигуры.

Если хочется выпить кофе с чем-то сладеньким, выбирай не калорийный капучино или латте с булочкой, а кофе с молоком и протеиновый батончик