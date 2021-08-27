ВИДЕО | В чем гениальность фильма "Кто подставил кролика Роджера?"

Говоря о Роберте Земекисе, большинство вспомнит одну из двух его главных работ — более серьезного ”Форреста Гампа” или более легкую трилогию ”Назад в будущее”. В последние годы упоминают его сомнительные эксперименты с мультипликацией в виде ”Полярного экспресса” и ”Рождественской истории”. И все реже всплывает в народной памяти один из его самых интересных фильмов — комедия ”Кто подставил кролика Роджера?”. В этом небольшом ролике я попытаюсь рассказать, чем же она так хороша.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.