В субботу на Певческом поле состоится грандиозный семейный фестиваль. Главный хедлайнер — группа Русский размер(17)
RusDelfi уже третий раз принимает участие в Ласнамяэском фестивале, и уже второй раз — в качестве основного инфопартнера. Сегодня также стартует новый розыгрыш, в котором можно принять участие не выходя из дома. Установив мобильное новостное приложение RusDelfi, вы становитесь участником розыгрыша с главным призом — новым iPhone SE!
Приходите на Певческое поле всей семьей! Для самых маленьких гостей праздника в палатке RusDelfi бесплатные шарики, а взрослым мы предложим свежий выпуск "Эстонского экспресса".
В 16:00 состоится встреча с журналистами и редакторами портала RusDelfi. Можно будет задать вопросы и поделиться проблемами: нередко журналистская поддержка приводит к решению сложных вопросов.
У вас будет возможность сделать и распечатать фотографии на память прямо на месте!
Приглашаем всех жителей города Таллинна и гостей столицы насладиться последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля.
В рамках мероприятия будут работать палатки с едой, где гостям будет предложен большой ассортимент блюд и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 15 аттракционов, как для взрослых так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет работать детская зона и минизоопарк.
На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты, а также местные исполнители.
Главный хедлайнер вечера группа Русский размер.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ с 12:00 до 17:00
ВХОД ПЛАТНЫЙ с 17:00
Ворота открываются в 12:00
Начало мероприятия в 12:30
Ориентировочная продолжительность мероприятия до 22:00
Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
COVID — 19 INFO
При входе на фестиваль необходимо предъявить один из нижеследующих документов:
1) действующий паспорт вакцинации, подтверждающий вакцинирование от COVID-19;
2) справку о том, что вы перенесли COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
3) негативный результат сданного за последние 48 часов экспресс-теста;
4) негативный результат сделанного за последние 72 часа так называемого обычного (PCR) теста.
Предъявление COVID-сертификата не является обязательным для лиц младше 18 лет или людям с недостатками здоровья, чье вакцинирование или тестирование по определенным причинам затруднено.
На входе на мероприятия будет возможность экспресс-тестирования (из слюны). Цена 7 евро.
Желающие распечатать справки о вакцинации, но у кого отсутствует эта возможность, могут бесплатно распечатать их в следующих местах:
- Инфозал таллиннской мэрии (пл. Вабадузе, 7, первый этаж)
- Инфозалы районных управ
- Таллиннская центральная библиотека (Эстония пст, 8 ) и во всех ее филиалах
- Также документ можно распечатать здесь:
- Кесклиннаский социальный центр (Лийвалайа, 32) и Кесклиннаский отдел социального обеспечения (Пярну мнт, 9);
- Кроме общественной интернет-точки районной управы Мустамяэ (ул. Вильде, 118), в рабочее время и с помощью общественного компьютера/принтера Мустамяэского дневного центра (ул. Эхитаяте, 82);
- В Ласнамяэ, помимо инфозала районной управы, в службе пособий отдела социального обеспечения района Ласнамяэ (ул. Махтра, 48) и в новых временных помещениях Ласнамяэского социального центра (ул. Пунане, 36).
NB! Для того, чтобы распечатать справку с портала digilugu.ee, необходимы ID-карта, mobiil-ID или SmartID, а также PIN-коды.
P.S. Справка об иммунизации необязательно должна быть в печатном виде, она может быть и дигитальной, т.е. в смартфоне.