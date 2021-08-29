"У большинства людей просто отсутствует хоть какая-то склонность к самоанализу": блогер рассуждает про недоверие к авторитетам(2)
Я заметила, что в последнее время очень модным стал вопрос, отражающий метания лучших философов в истории, вопрос, который веками не дает покоя сильным мира сего. Вопрос, который впервые был четко сформулирован Чацким, чьи монологи к заучиванию наизусть утомили не одно поколение школоты.
Любая необразованная, не особо одаренная и не очень дальновидная личность, которая только и умеет, что высказывать свои "глубокие" мысли в интернетиках, считает долгом чести под любой новостью оставить комментарий, несущей конструкцией которого станет ни что иное, как вопрос ”А судьи кто?”.
Конь в пальто, блин. Ну ребята, явно же не вы, да? Явно не люди, чье саморазвитие состоит исключительно из почитывания новостей и просмотра сериальчиков? Пожалуй, не те, кто после развала СССР так дико прифигели от происходящего, что до сих пор не могут смириться с тем, что мы вот уже как почти 30 лет живем без культа личности вождя (вопросы к восточным соседям, конечно, напрашиваются, но не об этом сейчас) и террора? Так, чисто для справки: есть у нас власть, юристы, общепризнанные принципы права, конституция, Европейский суд по правам человека, в конце концов. Почему бы не разрешить делать профессионалам их собственную работу, ради которой они трудились в университетах и на работах, пока вы спаривались, пили, рожали и ныли, что мир несправедлив?
Если честно, вопрос доверия к институтам на данный момент беспокоит меня больше всего. Пандемия доказала, что огромному количеству жителей нашей и не только страны наплевать на авторитеты, образования, дипломы, огромное количество опыта. Зачем доверять власти? Зачем доверять полиции? Зачем доверять врачам? Политологам? Экономистам? А ученым? Тоже мне, глупости какие. Зачем изучать вопрос целиком и полностью, если можно просто вынести поверхностное суждение, основанное дед знает на чем?
Я долго размышляла, в чем может быть проблема, и пришла к выводу, что у большинства людей просто отсутствует хоть какая-то склонность к самоанализу. Я постоянно сталкиваюсь с этим не только в интернете, но и в повседневной жизни. Людям даже в голову не приходит взять и спросить себя: ”а не дурачок ли я?”. Мало кто, прежде чем рассуждать на темы, в которых он несведущ, добавит, что это не точно. Большинство даже не пытается проанализировать свои действия, свои высказывания и свои мысли. Не задается вопросом: ”а не поступил ли я, как последняя скотина?” или ”а точно ли мне хватает знаний и информации, чтобы сейчас выдать вот эту вот немыслимую дичь, которая в моих устах претендует на истину Господню?”. Люди не вспоминают о том, как себя повели, что ляпнули, и их абсолютно не волнует, почему они сказали или сделали именно это. Главное — сделать, а думает пусть кто-нибудь другой.
Мне кажется, что именно в результате такого подхода к жизни среди большинства мы имеем вечно чем-то недовольное общество из дураков, которые тормозят прогресс и всестороннее развитие. Ведь эти пресловутые прогресс и развитие начинаются именно с нас. И если мы хотим расти и развиваться, жить в гармоничном мире, то просто необходимо научиться рефлексировать и задавать себе и окружающему миру вопросы. Научиться анализировать информацию и делать из нее какие-то выводы.
Пусть не везде, пусть не всегда, но хотя бы в таких элементарных вещах, как болтовня в Facebook. Иначе все закончится полной деградацией общества, которое почему-то продолжает мучиться вопросом, кто там эти чертовы судьи. На этом у меня пока все, господа. Расходимся.
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