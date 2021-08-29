"У большинства людей просто отсутствует хоть какая-то склонность к самоанализу": блогер рассуждает про недоверие к авторитетам

Я заметила, что в последнее время очень модным стал вопрос, отражающий метания лучших философов в истории, вопрос, который веками не дает покоя сильным мира сего. Вопрос, который впервые был четко сформулирован Чацким, чьи монологи к заучиванию наизусть утомили не одно поколение школоты.

Любая необразованная, не особо одаренная и не очень дальновидная личность, которая только и умеет, что высказывать свои "глубокие" мысли в интернетиках, считает долгом чести под любой новостью оставить комментарий, несущей конструкцией которого станет ни что иное, как вопрос ”А судьи кто?”.

Конь в пальто, блин. Ну ребята, явно же не вы, да? Явно не люди, чье саморазвитие состоит исключительно из почитывания новостей и просмотра сериальчиков? Пожалуй, не те, кто после развала СССР так дико прифигели от происходящего, что до сих пор не могут смириться с тем, что мы вот уже как почти 30 лет живем без культа личности вождя (вопросы к восточным соседям, конечно, напрашиваются, но не об этом сейчас) и террора? Так, чисто для справки: есть у нас власть, юристы, общепризнанные принципы права, конституция, Европейский суд по правам человека, в конце концов. Почему бы не разрешить делать профессионалам их собственную работу, ради которой они трудились в университетах и на работах, пока вы спаривались, пили, рожали и ныли, что мир несправедлив?

Если честно, вопрос доверия к институтам на данный момент беспокоит меня больше всего. Пандемия доказала, что огромному количеству жителей нашей и не только страны наплевать на авторитеты, образования, дипломы, огромное количество опыта. Зачем доверять власти? Зачем доверять полиции? Зачем доверять врачам? Политологам? Экономистам? А ученым? Тоже мне, глупости какие. Зачем изучать вопрос целиком и полностью, если можно просто вынести поверхностное суждение, основанное дед знает на чем?