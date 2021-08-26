27.08.2021, 01:38
Гол Азмуна принес "Зениту" победу в матче против ЦСКА
Игра прошла с территориальным перевесом хозяев, клуба с берегов Невы. Уже на третей минуте Малком мог открыть счет, но выручил голкипер москвичей Игорь Акинфеев. ЦСКА смог провести несколько опасных контратак, Дзагоев даже проверил на прочность штангу питерских ворот, но не более.
Во втором тайме тренер "Зенита" Сергей Семак перестроил защитные порядки своих подопечных и смог загасить контратакующие порывы армейцев, а в конце матча связка Дзюба — Азмун решила исход матча.
"Зенит" после шести матчей набрал 14 очков и возглавил таблицу чемпионата, однако "Динамо" сможет потеснить его уже совсем скоро.