Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион, хоккеист великой спартаковской тройки

Бывший хоккеист скончался на 74-м году жизни, причины смерти не уточняются.

Владимир Шадрин выступал за ”Спартак” в период с с 1965 по 1979 год, за это время он трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969 и 1976 год). Последние четыре сезона в карьере (с 1979 по 1983 год) он провел в японском клубе ”Одзи Сейси”.

Помимо этого Шадрин выступал за сборную СССР, он стал пятикратным чемпионом мира (1970, 1971, 1973, 1974 и 1975 год). Также Шадрин дважды выигрывал Олимпийские игры в Саппоро (1972) и Инсбруке (1976).

Помимо этого Шадрин принимал участие в матчах Суперсерии СССР — Канада в 1972 году.

Шадрин стал вторым в составе сборной СССР по показателям результативности. Ему удалось забросить три шайбы и отдать пять результативных передач.

Спартаковская тройка нападения Шалимов— Шадрин—Якушев считается одной из лучших в истории советского и российского хоккея.